الخميس 30 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة بنى سويف تستعرض إنجازاتها خلال 2021 (إنفوجراف)

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

أصدر المركز الإعلامي لجامعة بنى سويف حصاد عام 2021 بالإنفوجراف، في إطار سلسلة الإنجازات التي تم تحقيقها على الصعيدين الداخلي والخارجي، رغم وجود العديد من التحديات وأبرزها جائحة كورونا.

وحققت جامعة بني سويف خلال عام 2021، تقدمًا غير مسبوق في التصنيفات الدولية، واحتلت موقع الصدارة على مستوى الجامعات المصرية والإفريقية في العديد من التصنيفات، واستطاعت أن تحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية الكبرى بل تتفوق على العديد منها بقوة برامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية، وجاءت ضمن أفضل جامعات العالم محققة قفزات مئوية في العديد من التصنيفات الدولية، بالإضافة إلى الفوز بعدد من المشاريع البحثية فى العديد من المجالات بالاضافة إلى زيادة النشر الدولى.

ونجحت جامعة بني سويف خلال عام 2021 برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في وضع خطة استباقية شاملة مكنتها من إدارة أزمة فيروس كورونا للعام الثاني على التوالي تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات الدولة، بدرجة عالية من الكفاءة ومراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية على جميع المستويات.

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن الجامعة تجدد نفسها الآن وتتقدم بقوة في التصنيفات الدولية وتحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية المرموقة، مؤكداً أن الجامعة كيان واحد ولها هدف واحد، وهو النهوض بالجامعة بشكل عام والكليات بشكل خاص والسعي لإيجاد حالة من الاستقرار الدائم داخل أرجاء الجامعة، وهو ما نجحت الجامعة في تحقيقه بشكل كبير.

وأوضح رئيس الجامعة أن عام 2021 شهد العديد من الإنجازات على كافة القطاعات داخل الجامعة وأن الجامعة حرصت خلال ذلك العام على تسخير كافة إمكانياتها لخدمة أبنائها الطلاب وخدمة المجتمع السويفى فى كافة القطاعات.
ووجه رئيس الجامعة شكره إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكافة كليات الجامعة المختلفة على ما بذلوه من جهد خلال تلك العام لتنفيذ خطة الجامعة بما عاد بالنفع على أبنائنا الطلاب، وحصد الجامعة للعديد من المراكز المتقدمة فى كافة التصنيفات الدولية والمحلية.

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رئيس جامعة بني سويف الجامعات المصرية العملية التعليمية خدمة المجتمع جائحة كورونا النشر الدولي أفضل جامعات العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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