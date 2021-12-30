«هل يجوز للزوج تغسيل زوجته بعد الوفاة؟».. مستشار المفتى يُجيب

ورد سؤال إلى الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقول صاحبه: "هل يصح تغسيل الزوجة زوجها والعكس؟".

وأجاب مستشار المفتى قائلًا إن المختار للفتوى والذي أجمع عليه علماء الأمة، أن الأصل والأَولَى في تغسيل الميت هو أن يُغَسِّل الرجلُ الرجلَ، والمرأةُ المرأةَ، ويجوز للزوجة أن تُغسِّل زوجها، وكذا للزوج أن يُغسِّل زوجته في حالة واحدة هى ما دامت الزوجية قائمة بينهما قبل الوفاة.

واستدل عاشور بما جاء في حديث السيدة عَائِشَة رضي الله عنها أنها قالت: رَجَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم مِنَ الْبَقِيع، فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي، وَأَنَا أَقُولُ : وَارَأْسَاهُ ، فَقَالَ :" بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ. ثُمَّ قَالَ: مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَقُمْتُ عَلَيْكِ، فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ " .

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.