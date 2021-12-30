الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أول تعليق من أحمد الفيشاوى بعد انفصاله عن ندى الكامل

أحمد الفيشاوي وندى
أحمد الفيشاوي وندى كامل

كتب الفنان أحمد الفيشاوي، تدوينة عبر صفحته الخاصة بموقع الصور "إنستجرام"، موجها الشكر للطبيب المعالج لوالدته الفنانة سمية الألفي، قائلا: "أنا والراجل المحترم ده كنا زمايل في مدرسة الألسن بالحرانية من الطفولة، ودلوقتي محمد زيدان هو الجراح والطبيب المعالج للسيدة الفنانة الكبيرة سمية الألفي.. بشكرك وبحبك يا صاحبي نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل". 

وكشفت الفنانة سمية الألفي، عن تفاصيل حالتها الصحية بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الجراحين أزالوا الكانسر من الغدد الليمفاوية، وستبدأ بعد أسبوعين رحلة علاج الكيماوي.

 

وكانت ندى الكامل أعلنت انفصالها عن أحمد الفيشاوي بعد قصة حب استمرت 4 سنوات، ظهرت من خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018.

وكتبت ندى الكامل "من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا".

واستكملت: "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس.. وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة.. ولكن.. وإحقاقا للحق.. لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه معا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

وأضافت: "اللهم فرحة لا حزن بعدها...اللهم ابدل خوفي طمأنينة ...وكرامة وحرية لا قيد يمنعها .. وعزة نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها ..واعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب..إنها خطوطي الحمراء يا صديقي".

ورفضت الفنانة سمية الألفي التعليق لـ"الدستور" على أسباب انفصال ابنها الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته، أو إعلان السبب وراء الانفصال بعد قصة الحب التي استمرت على مدار 4 سنوات.

وقالت الفنانة سمية الألفي، زوجة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، إنها لا تعلم السبب وراء الانفصال، ولا تهتم بمعرفة هذا، متابعًة: "مبسألش ولا هسأل سبب الطلاق إيه، دي حياته الشخصية وهو حر فيها".

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Screenshot 2021-12-30 200259
سمية الألفي أحمد الفيشاوي ندى الكامل محمد زيدان مدرسة الألسن بالحرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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