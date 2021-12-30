«الزراعة» تطلق منتدى التغيرات المناخية وتأثيرها على الثروة الحيوانية

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات منتدى «التغيرات المناخية وتأثيرها على الثروة الحيوانية» الذي نظمه معهد بحوث الإنتاج الحيواني.

وقال الدكتور علاء الطحان مدير معهد الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنه استضاف خبراء وأساتذة جامعات وباحثين بالمعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية ذات الصلة وبعض أعضاء مجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية بأكاديمية البحث العلمي وممثلين عن مجلس الوزراء ووزارة الزراعة وكبار المربيين بما يقرب من 150 مدعو مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمناقشة التحديات المترتبة على التغيرات المناخية وتأثيرها على الثروة الحيوانية.

وقال إن هناك كثير من التحديات التي تواجهها الثروة الحيوانية مثل قلة الموارد الطبيعية المياه والأراضي القابلة للزراعة والأمراض الوبائية والزيادة السكانية وضعف الإنتاجية لبعض السلالات الحيوانية مما يؤدى إلى ارتفاع في الأسعار واتساع الفجوة الغذائية واللجوء لزيادة الاستيراد مما يؤدى لتهديد الأمن الغذائي وزيادة الفقر.

وأضاف أن الهدف من المنتدى إعداد وصياغة استراتيجية وطنية مقترحة للتصدي لمخاطر التغيرات المناخية وتقليل تأثيرها على الثروة الحيوانية مع إمكانية طرح الحلول والإجراءات اللازمة للتخفيف.

وصدر عن المنتدى حزمة من التوصيات نوجيزها فى الأتى :

أهم التوصيات:

1- ألا يتم التعامل مع إجراءات التقليل من أثر التغيرات المناخية على الزراعة والثروة الحيوانية كإجراء منفرد بل يتم التعامل معه بشكل تعاونى متكامل من الجهات المعنية (وزارة البيئة – وزارة الخارجية – وزارة الزراعة – وزارة الموارد المائية والرى).

2- دعم التعاون مع مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة من خلال مجموعات عمل تضم جميع التخصصات ذات الصلة.

3- التوصيه بإنشاء صندوق سيادى لتمويل مشروعات التصدى لأضرار التغير فى المناخ بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

4- تطبيق برامج تربوية لإنتخاب الحيوانات المحلية الأكثر تحملا للتغيرات المناخية خاصة فى المناطق الصحراوية والحارة وبالإستعانة بأبحاث الوراثة الجزيئية.

5- تعديل نظم إلاسكان والرعاية بالمزارع التجارية (الألبان والدواجن) للتقليل من أثر التغيرات المناخية.

6- التوسع في استخدام الأعلاف غير التقليدية ورفع قيمتها الغذائية والاستعانة بأبحاث ميكروبيولوجيا الكرش.

7- دعم الرقابة على الأمراض الوافدة ودعم برامج التحصين ضد الأمراض المعدية خاصة لدى صغار المربين.

8- زيادة الاعتماد على السلالات المحلية المتأقلمة من الحيوانات والدواجن خاصة الجاموس المصري والماعز وسلالات الدواجن المستنبطة والعمل على تحسينها من خلال برنامج قومي ودعم قدرتها المتميزة نسبيا لمواجهه التغيرات المناخية .

9- التركيز على حيوانات اللبن والمجترات الصغرى والدواجن والاسماك وتقليل الاعتماد على حيوانات اللحم الأعلى إنتاجا لغاز الميثان.

10- التأكيد على توسع الدولة في زراعة محاصيل الأعلاف وزيادة نسبه الاكتفاء الذاتي منها مع التنوع في المحاصيل العلفية بما يحقق تراكيب علفية تساهم في خفض معدل الارتفاع في أسعار الأعلاف ومنتجات الدواجن.

11- العمل على التنبؤ المبكر للأمراض والأوبئة الناتجة عن التغيرات المناخية ووضع سيناريوهات تنفيذية محدثه لزيادة مستوى الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية.

12- الالتزام بالمعايير الهندسية المناسبة في تحويل مساكن الدواجن ذات الانتاج المكثف بما يتلائم مع الحد من تأثير التغيرات المناخية على الطيور والحفاظ على الإنتاج.

13- التوصية بعمل تركيبات علفية متوازنة في محتواها من الطاقة والبروتين تساعد على الحد من الانبعاثات الغازية من الماشية والأغنام.

14- الاتجاه لأقلمة أسماك المياه المالحة على الملوحة المنخفضة أو المتوسطة.

15- أن تقوم استراتيجيات التكيف على أساس " نهج النظام الإيكولوجي" الذي يعرف بأنه النهج الشامل والمتكامل في فهم التغير الإيكولوجي والتنبؤ به وتقدير أنواع التبعات وتطوير الاستجابة الملائمة لإدارتها.

16- إيجاد البدائل لأسماك المياه العذبة للزراعة في المياه الشروب.

17- العمل على توفير بدائل مسحوق السمك في العليقة كمصدر للبروتين.

18- إنشاء مفرخات بحرية لتفريخ الأسماك البحرية.

19- تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي البحري لتعويض النقص الذي يمكن أن يحدث في أسماك المياه العذبة.

20- تقليل صرف الملوثات المختلفة في البحيرات.

21- عمل نماذج رياضية لدراسة العلاقة بين درجة حرارة الجو ودرجة حرارة المياه في أحواض المزارع وعمق المياه.

22- التركيز على أهمية تطوير اليه لتقييم الأضرار في قطاع الثروة الحيوانية وبناء نظام معلوماتي لتسجيل وتحليل الخسائر.

23- تكثيف الوعي المجتمعي بمخاطر التغيرات المناخية على الثروة الحيوانية خاصة بين صغار المربين، وتقديم معلومات سهلة الفهم من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.