الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تقديم الخدمة الطبية لقرابة 1.6 مليون مواطن خلال عام فى دمياط

قافلة طبية
قافلة طبية

تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، الخدمات المقدمة من المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بدمياط حيث بلغ إجمالى عدد المترددين على العيادات الخارجية والاستقبال بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط وتقديم الخدمة الطبية المناسبة لحوالى مليون و٦٠٠ ألف مواطن.

كما تابع الدكتور إسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط، والشيخ محمد محمد عبدالفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، بجولة جديدة لافتتاح فصول محو الأمية بقري مركز كفر سعد ضمن مبادرة كفر سعد بلا أمية بمحافظة دمياط التي أطلقتها وحدة حياة كريمة بمحافظة دمياط مبادرة كفر سعد بلا أمية، حيث تستهدف الرجال والسيدات والأطفال فوق 15 سنة، وذلك بتضامن الجهات الشريكة وهي التضامن، الصحة، التعليم، الأوقاف، وحدة تكافؤ الفرص، المجلس القومي للمرأة، جامعة دمياط، هيئة تعليم الكبار، لجان التنمية المجتمعية المتكاملة بوحدة حياة كريمة، الأزهر الشريف، الشباب والرياضة والداعم الرئيسي جمعية البر والتقوى المركزية. كما تم متابعة الفصول المفتوحة، وتُعتبر الأمية  من أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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