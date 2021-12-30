«مذبحة أبوحزام».. إحالة 5 متهمين قتلوا 11 وأصابوا 8 فى قنا للجنايات

أصدرت جهات التحقيق المعنية، اليوم الخميس، أمرا بإحالة 4 متهمين محبوسين وآخر هارب إلى محكمة الجنايات بنجع حمادى، في التهم الموجهة لهم بقتل 11 شخصاً وشروعهم في قتل 8 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد في واقعة مذبحة ابو حزام بدائرة مركز شرطة نجع حمادي في قنا.

تضمن أمر الإحالة الذى أشرف على إعداده المستشار وليد البيلي - المحامي العام الأول لنيابات جنوب الصعيد، أمرا بضبط المتهم الهارب وتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقاً.

وشمل أمر الإحالة في القضية إحالة كل من "سيف السيد عبد الحميد الموظف بادارة تموين نجع حمادى والمقيم بابو حزام محبوس، إسماعيل إبراهيم محمد إسماعيل وشهرتة ممدوح الصيرى والمقيم بأبو حزام محبوس، محمود سامى عبد الشكور محمد وشهرتة أبو الحسن والمقيم بأبو حزام محبوس، عاطف عبد المجيد ابوزيد محمد وشهرتة عاطف محبوس، صلاح الدين أحمد محمد وشهرتة صلاح أبو طوقة هارب" إلى المحاكمة الجنائية.

وكشفت التحقيقات نيابة نجع حمادى بمتابعة بهذه الجناية المقيدة برقم 20366 جنايات نجع حمادى والمقيدة برقم 3237 كلى قنا إلى أنه فى يوم 2\6\2021 بدائرة مركز شرطة نجع حمادى قام المتهم الأول بقتل المجنى عليه سامى عبد الشكور محمد عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله.

كما كشفت عن أن المتهم أعد لذلك الغرض سلاحاً ناريا "بندقية آلية" بأن استدرجه لمسكنه بغية شراء السلاح النارى " بندقية آلية" وبوصولة وما أن ظفر به حتى استدل منه سلاحة انف البيان وأطلق صوبه عدة أعيرة نارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، كما أنه فى ذات الزمان والمكان ، أحرز سلاحاً ناريا مششخنا "بندقيتين آليتين" حال كونهما مما لايجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه ، وكذا أحرز ذخيرة " عدة طلقات" استعملها على السلاح النارى انف البيان .

في ذات السياق تضمن أمر الإحالة أيضاً إحالة المتهمين من الثانى حتى الخامس ، حيث أنهم قتلوا وآخر مجهول المجنى عليه يوسف مسعود نور الدين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أى فرد من قبيلة العرب و أعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "ثلاث بنادق آلية" وكمنوا لهم فى المكان الذى ايقونات سلفاً مرور السيارة التى يستقلها وما أن ظفروا به حتى اطلقوا صوبة عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته حال تواجد المتهم الأخير "الهارب"على مسرح الجريمة للشد من أزرهم حال كون المجنى عليها طفلة.

وشمل أمر الإحالة الذى أعده المستشار طارق بكر - المحامى العام الأول لنيابات قنا الكلية بأن اقترنت تلك الجناية بثلاث جنايات أخريات وهى أنها فى ذات الزمان والمكان قتلوا وآخر مجهول المجنى عليهم وعددهم 9 وهم "هدى سعد الدين، حنان حامد شاكر ، محمد السيد محمد عابد، اعدال حسين أحمد، سعدات عبد الواحد محمود، نجمية إسماعيل أحمد ، فتحى عمر محمد حسين - نور الدين عبد الشافى، علاء عبد الصبور فكرى"، عمداً مع صبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أى فرد من قبيلة العرب و أعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "ثلاث بنادق آلية" وكمنوا لهم فى المكان الذى ايقنوا سلفا مرور السيارة التى يستقلونها وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا إصابة كل منهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياة كل منهم حال تواجد المتهم الأخير على مسرح الجريمة للشد من ازرهم .