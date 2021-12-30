الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«إطلاق الألعاب والأسهم النارية».. استعدادات أسوان لاستقبال 2022

أسوان
أسوان

شهدت المراكز والمدن في أسوان، استعدادات مكثفة لتنظيم احتفالات متنوعة بمناسبة أعياد رأس السنة والتى ستستمر حتى الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة فى منتصف يناير المقبل شاملة تطوير ورفع كفاءة الحدائق َالمتنزهات العامة. 

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أسوان 

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بأن تشمل فعاليات الاحتفال إطلاق الألعاب والأسهم النارية فى وقت واحد. 

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم توجيه رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المختصة لتركيب شجرة الإنارة في مكان مناسب وواضح بحيث تكون في أعلى نقطة ممكنة وفى مكان بعيد عن الكتلة السكنية بقدر المستطاع. 

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أسوان 

وأكد المحافظ أنه بالتوازى مع ذلك فهناك تكليفات مشددة لمسئولى المحليات لاستكمال أعمال التطوير والتجميل والتشجير والإضاءات لاستمرار البانوراما الجمالية فى كل مكان على أرض أسوان. 

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أسوان 
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أسوان 
أسوان احتفال العيد القومي محافظ أسوان استعدادات مكثفة أعياد رأس السنة العام الميلادي الاحتفال بالعيد القومي

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رسائل الصعيد

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