الخميس 30 ديسمبر 2021
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سياسي

«حقوق النواب» تشيد بافتتاح مركز الإصلاح والتأهيل: «طفرة غير مسبوقة»

طارق رضوان
طارق رضوان

أثنى طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، على افتتاح وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل ـ بدر الذى يعد ضمن أكبر وأحدث مراكز التأهيل للسجناء.

وافتتحت وزارة الداخلية، الخميس، «مركز الإصلاح والتأهيل - بدر»، والذي يعد واحدًا من أكبر وأحدث مراكز تأهيل لنزلاء السجون في الشرق الأوسط، بحضور عدد كبير من قيادات الوزارة ولجنة حقوق الإنسان برئاسة طارق رضوان.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان: "مركز الإصلاح والتأهيل – بدر»، تم تصميمه وفقًا لأحدث المعايير المعمارية، وبأحدث التقنيات التي تساعد على تقديم الرعاية الجيدة للنزلاء على كافة الأصعدة.

وتابع رضوان حديثه:" تسعى وزارة الداخلية بكل جهد إلى ترسيخ مفاهم حقوق الإنسان ويتجلى ذلك فى الإنشاءات الحديثة المؤمنة والمعدة بشكل متميز ومتقن".

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن السجون فى مصر وما تحقق بها تعد طفرة غير مسبوقة، وهذا يأتي بالتزامن مع الاستراتيجية الأمنية المعاصرة وضمان حقوق الإنسان، كما أشار إلى توافر كافة المعايير الدولية فى إعداد مراكز الإصلاح بما يساهم فى حماية وحفظ حقوق الإنسان.

كما أثنى على مسألة التعاون المثمر بين وزارة الداخلية والمجتمع المدني، الذى يسعى إلى تدريب النزلاء للعمل على اتقان الحرف اليدوية.

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