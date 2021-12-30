الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«فريد»: ارتفاع متوسط قيم التداول الشهرى للمؤسسات لـ16.1 مليون جنيه بسوق الشركات الصغيرة

محمد فريد
محمد فريد

قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن إدارة البورصة ركزت خلال عام 2021 على تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث كان يعاني من عدم نمو معدلات التداول بالصورة المطلوبة وغياب الاستثمار المؤسسي وضعف معدلات تواصل الشركات مع المستثمرين، مضيفًا أن أبرز خطوات تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة هي أولًا تقييم الموقف الحالي لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ثانيًا دراسة مقارنة للتجارب العالمية، ثالثًا جلسات استماع مع جميع الأطراف ذات الصلة، رابعًا عرض نتائج الدراسة على أطراف السوق المختلفة للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، خامسًا وضع خطة تنفيذية للتطوير.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي، مساء اليوم، لاستعراض نتائج أداء البورصة المصرية في عام 2021، أن أبرز المحطات الرئيسية لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي العمل على استمرار الرعاة النشطين وتدريبهم، تحسين الإفصاحات والتغطيات البحثية، إطلاق مؤشر يعكس الأداء المالي للشركات، وتطوير منصة التداول.

وكشف عن أبرز نتائج عملية تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة هي ارتفاع إجمالي قيم تداول السوق إلى 1.948 مليار جنيه عام 2021 بنسبة نمو 49% مقارنة بعام 2020، وبنسبة 918% مقارنةً بعام 2011، والذي سجل 191 مليون جنيه، كما ارتفعت متوسط قيم التداول الشهري للمؤسسات لتصل إلى 16.1 مليون جنيه خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر عام 2021 مقابل 3.4 مليون جنيه خلال الفترة من فبراير إلى مايو عام 2021، وزيادة رؤوس الأموال النقدية والمجانية للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 41 مليون جنيه زيادات مجانية و8 ملايين جنيه زيادات نقدية عام 2021 مقابل 22 مليون جنيه زيادات مجانية عام 2020.

البورصة رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الدكتور محمد فريد الدكتور محمد فريد صالح

رئيس التحرير

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رسائل الصعيد

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