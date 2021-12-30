البورصة: ارتفاع رأس المال السوقى لمؤشر سندات الخزانة لـ1.1 تريليون جنيه

قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن رأس المال السوقي لسندات الخزانة المكونة لمؤشر سندات الخزانة المصرية ارتفع إلى 1.118 تريليون جنيه، وبلغت نسبة رأس المال السوقي لسندات الخزانة المكونة للمؤشر من إجمالي رأس المال السوقي لسندات الخزانة 50%، مضيفًا أنه تمت مراجعة المؤشر 5 مرات منذ تدشينه في 2 أغسطس الماضي مؤشر لقياس الأداء الكلي لسندات الخزانة المصرية، كمؤشر عائد كلي، ويهدف إلى قياس أداء أدوات الدخل الثابت السندات المقيدة في البورصة المصرية، وإتاحة منتجات استثمارية على المؤشر مثل صناديق المؤشر المتداولة في وقت لاحق.

أضاف «فريد» خلال كلمته بمؤتمر صحفي، عقد مساء اليوم، بمقر البورصة بالقرية الذكية، لاستعراض أداء البورصة المصرية في عام 2021، أن قيم التداول بمؤشر سندات الخزانة، ارتفعت لتصل إلى 544 مليار جنيه عام 2021 بنسبة نمو 44% مقارنة بـ 378 مليار جنيه في عام 2020، وبنسبة نمو 1655% مقارنةً بعام 2011 والذي سجل 31 مليار جنيه.

وتابع: أن رأس المال السوقي لسندات الخزانة ارتفع إلى 2.384 مليار جنيه عام 2021 بنسبة نمو 45% مقارنة بـ1.641 تريليون جنيه عام 2021، وبنسبة نمو 244% عام 2015 بقيمة 694 مليار جنيه.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ارتفاع أعداد المسجلين الجدد بالبورصة المصرية بنسبة نمو 132% ليصل إلى 59 ألف مسجل جديد بسوق المال المصرية في عام 2021 منهم 14 ألفا بدأوا عملية التداول، مقارنة بإجمالي عدد مسجلين 25.4 ألف خلال عام 2021 منهم 7571 بدأوا عملية التداول.

أوضح أن أعداد المسجلين الجدد بالفئة العمرية أقل من 21 سنة بلغوا 4073 مسجلا في عام 2021 مقارنةً بنحو 561 مسجلا في عام 2020 بنسبة نمو 626%.