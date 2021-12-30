رئيس غرفة صناعة المعلومات: وضع استراتيجية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلن المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، الإعداد لوضع استراتيجية الغرفة الجديدة للدورة الجديدة 2021-2025، وتستهدف عدة محاور منها دعم قطاع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة وتعظيم الموارد الذاتية للغرفة وزيادة القيمة المضافة للشركات العاملة في القطاع وزيادة قدراتها التنافسية على المنافسة.

وأكد رئيس الغرفة في تصريحات لـ«الدستور»، أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بكامل أعضائه خلال يناير المقبل بهدف وضع الاستراتيجية وسيتم عرضها على وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، لبحث آليات دعم أنشطة الغرفة خلال الدورة الجديدة 2021-2025 من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

وقال إن الغرفة ستعقد الاجتماع التحضيري الأول للمكتب التنفيذي للغرفة الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات التنسيقية لبدء اعمال الدورة الجديدة وأبرز الملفات والقضايا التي سيتم طرحها خلال اجتماعات مجلس إدارة الغرفة للدورة الحالية 2021-2025.

وأوضح رئيس الغرفة أن المستهدف أيضًا زيادة حجم الخدمات المقدمة للأعضاء الغرفة، وتقديم بعض المقترحات لدعم الشركات واستعراض آليات حل المشاكل والتحديات التي تواجه الشركات بشكل مباشر وفق استراتيجية الدولة وتوجهاتها خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنه سيتم تنظيم عدة لقاءات مع بعض الوزارات المعنية بالتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة لبدء أجندة عمل موحدة لهذه المرحلة.

وأوضح أن التوسع الجغرافي للغرفة وإنشاء مقرات جديدة وخاصة في محافظات الصعيد، أحد التوجهات المستقبلية للدولة، لافتًا إلى أهمية التعاون مع جميع الهيئات والغرف الصناعية الأخرى لتنفيذ خطة التحول الرقمي في القطاعات المختلفة.

وتابع أن الغرفة تستهدف استكمال برنامج مبادرة جسور للتواصل مع دول إفريقيا والدول العربية بعد نجاح المرحلة الأولي والتي تستهدف أسواق المغرب والجزائر والسعودية والإمارات ودول الخليج ووسط وغرب وجنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج تم تنظيمه تحت رعاية اتحاد الصناعات المصرية بهدف خلق أسواق بديلة أمام الشركات المصرية.

وأضاف أن مجلس إدارة الغرفة سيقدم أجندة ربع سنوية لبحث الفرص المتاحة من القطاعات المختلفة أمام شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسيتم عقد مجموعة من الورش والندوات للتوعية بالخدمات الرقمية التي تقدمها وزارت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية ومصلحتي الضرائب والجمارك أمام المصنعين.

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