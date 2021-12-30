الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

صحيفة عبرية: إسرائيل تُسجل أول إصابة بـ«فلورونا»

إسرائيل
إسرائيل

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الخميس، إن إسرائيل سجلت أول إصابة بما يُسمى فلورونا وهى عدوى متزامنة بفيروس كورونا والإنفلونزا.

وأضافت الصحيفة أنه تم التعرف على العدوى المزدوجة لأول مرة وهى لامرأة حامل دخلت في المخاض هذا الأسبوع في مركز رابين الطبي في بتاح تكفا، وبحسب المستشفى، فإن الأم الشابة، التي لم يتم تطعيمها ضد أي من الفيروسين، في حالة جيدة ومن المتوقع خروجها من المستشفى في وقت لاحق اليوم الخميس.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الصحة لا تزال تدرس الحالة، التي كانت خفيفة نسبيًا، ولم تحدد بعد ما إذا كان مزيج الفيروسين يسبب مرضًا أكثر خطورة.

ويقدر مسؤولو الصحة أن العديد من المرضى الآخرين أصيبوا أيضًا بكلتا الحالتين ولكن لم يتم تشخيصهم.

وتشير بيانات مركز السيطرة على الأمراض بوزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل قد تواجه وباء إنفلونزا حيث أبلغت المستشفيات عن علاج 1849 مريضًا يعانون من مضاعفات المرض خلال الأسبوع الماضي.

ويمكن لفيروس الإنفلونزا، حسب الوزارة، أن يتسبب في ظهور مجموعة كاملة من الأعراض الشديدة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي من بين مضاعفات الجهاز التنفسي الأخرى والتهاب عضلة القلب (التهاب عضلة القلب) والموت.

نصحت الوزارة بأن يتلقى الأفراد من سن ستة أشهر التطعيم ضد الأنفلونزا، مشيرة إلى أنه يمكن إعطاء لقاح الإنفلونزا مع لقاح كورونا أو في أي فترة زمنية منه بأمان.

وقلصت إسرائيل الفترة الموصى بمرورها للحصول على جرعة ثالثة من لقاحات كورونا من خمسة إلى 3 أشهر.

وأوضح نحمان آش مدير عام وزارة الصحة، في بيان، أنه تم تعديل التوصية في ضوء تفشي المتحور أوميكرون شديد العدوى.

أضاف أن تقديم الجرعات المعززة مبكرا سيوفر حماية أكبر للسكان.

فلورونا إسرائيل انفلونزا كورونا آحرونوت الإسرائيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

سقوط سيارة إسعاف فى ترعة الإبراهيمية

احذروا.. الأرصاد: أمطار غزيرة على معظم المحافظات

عاشق جامد للإثارة.. كهربا يثير الجدل برسالة غامضة

حالة الطقس غدًا فى القاهرة الجمعة 31 ديسمبر 2021 وخريطة سقوط الأمطار

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ و5 نصائح لمواجهتها

محمد رمضان من سيوة: «هتعيش تندم على الماضي» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

جبروت الرأى العام وخطورة العقل الجمعى

محمد العسيري

وما دام بنزرع.. يبقى هنصنّع

حسين دعسة

ملاكم بدرجة نائب.. هل تؤدي الفوضى السياسية إلى حل مجلس النواب الأردني؟

أسامة الشندويلى يكتب.. شكرًا فخامة الرئيس

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس

أحمد الصغير

علاقة رجال الدين بمجتمعاتهم!

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول صحة إسرائيلي يوافق على جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا

صحيفة عبرية: إسرائيل تُسجل أول إصابة بـ«فلورونا»

إسرائيل تتسلم شحنة أولى من عقار فايزر المضاد لـ«كوفيد-19»