صحيفة عبرية: إسرائيل تُسجل أول إصابة بـ«فلورونا»

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الخميس، إن إسرائيل سجلت أول إصابة بما يُسمى فلورونا وهى عدوى متزامنة بفيروس كورونا والإنفلونزا.

وأضافت الصحيفة أنه تم التعرف على العدوى المزدوجة لأول مرة وهى لامرأة حامل دخلت في المخاض هذا الأسبوع في مركز رابين الطبي في بتاح تكفا، وبحسب المستشفى، فإن الأم الشابة، التي لم يتم تطعيمها ضد أي من الفيروسين، في حالة جيدة ومن المتوقع خروجها من المستشفى في وقت لاحق اليوم الخميس.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الصحة لا تزال تدرس الحالة، التي كانت خفيفة نسبيًا، ولم تحدد بعد ما إذا كان مزيج الفيروسين يسبب مرضًا أكثر خطورة.

ويقدر مسؤولو الصحة أن العديد من المرضى الآخرين أصيبوا أيضًا بكلتا الحالتين ولكن لم يتم تشخيصهم.

وتشير بيانات مركز السيطرة على الأمراض بوزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل قد تواجه وباء إنفلونزا حيث أبلغت المستشفيات عن علاج 1849 مريضًا يعانون من مضاعفات المرض خلال الأسبوع الماضي.

ويمكن لفيروس الإنفلونزا، حسب الوزارة، أن يتسبب في ظهور مجموعة كاملة من الأعراض الشديدة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي من بين مضاعفات الجهاز التنفسي الأخرى والتهاب عضلة القلب (التهاب عضلة القلب) والموت.

نصحت الوزارة بأن يتلقى الأفراد من سن ستة أشهر التطعيم ضد الأنفلونزا، مشيرة إلى أنه يمكن إعطاء لقاح الإنفلونزا مع لقاح كورونا أو في أي فترة زمنية منه بأمان.

وقلصت إسرائيل الفترة الموصى بمرورها للحصول على جرعة ثالثة من لقاحات كورونا من خمسة إلى 3 أشهر.

وأوضح نحمان آش مدير عام وزارة الصحة، في بيان، أنه تم تعديل التوصية في ضوء تفشي المتحور أوميكرون شديد العدوى.

أضاف أن تقديم الجرعات المعززة مبكرا سيوفر حماية أكبر للسكان.