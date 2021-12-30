وزير العدل يشيد بمركز الإصلاح والتأهيل بدر

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل صباح اليوم الخميس، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وعدد من قيادات القضاء العسكرى والسفراء افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بدر الذى يعد امتداداً لمنظومة بدأت بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون وجارى العمل فى مراكز أخرى لتوفير أماكن للنزلاء متوافقة مع متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من تقليل الكثافات إلى مستوى المعايير الدولية، والحفاظ على كرامة وإنسانية النزيل وتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية والرياضية لهم، والتواصل مع ذويهم ولقائهم فى أماكن لائقة.

وتم بناء مقر مستقل للمحكمة على أحدث المواصفات ومزود بوسائل التقنية اللازمة للعمل، لتسهيل إجراءات المحاكمة، ووزارة العدل تهنىء وزارة الداخلية على هذا الإنجاز الحضارى الذى يحول النزيل إلى عنصر منتج خلال فترة قضاء العقوبة ومستعدا لبدء حياة جديدة شريفة في مجتمعه.

وتتمنى الوزارة لأعضاء هيئة الشرطة ووزيرها اللواء محمود توفيق كل التقدم والسداد في أداء رسالتهم السامية وتحقيق الأمن لمصرنا الغالية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.