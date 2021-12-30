الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحويلات مرورية بشارع الهرم بسبب أعمال محطة مترو «الأهرامات»

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلات مرورية لاستكمال أعمال إنشاء محطة «الأهرامات» بمترو أنفاق الخط الرابع بشارع الهرم بالجيزة، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال أعمال محطة "الأهرامات" بمترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام بالجيزة، الأمر الذي يستلزم غلقا كليا للموقع ابتداء من الساعة الواحدة صباح غد الجمعة الموافق 31/12/2021 حتى الساعة السادسة صباح ذات اليوم، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب باستكمال السير اتجاه شارع الأهرام، وطريق المنصورية ومحور ترسا تقوم بالسير يسارًا اتجاه شارع حدائق الأهرام القديمة- ثم السير يمينًا بشارع الشمس، وصولًا حتى طريق المنصورية اتجاه شوارع "الهرم، فيصل، ترسا".

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة لمرور الجيزة تحويلات مرورية محطة الأهرامات مترو انفاق الخط الرابع شارع الهرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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