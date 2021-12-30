الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات «حياة كريمة» بزفتى خلال جولة مسائية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز زفتى داخل قرى: (نهطاي، سنباط، شبراملس، وكفر ششتا)، بحضور إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية (مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية بنهطاي، الوحدة الصحية بنهطاي، مجمع الخدمات الحكومية بسنباط، مجمع الخدمات الزراعية بسنباط، مجمع الخدمات الحكومية بشبراملس، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية بشبراملس، المدرسة النموذجية للغات بشبراملس ومحطة الصرف الصحي بشبراملس، ومحطة الصرف الصحي بكفر ششتا).

يُذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام ٢٠١٩، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام ٢٠٢١، حيث يتم تنفيذ ٧٤٩ مشروع داخل ٥٤ قرية و٨٨ تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية ٤ مليار جنيه.

جولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات حياة كريمة

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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