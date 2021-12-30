وزير النفط العراقي: التعاون مع الصين يعد أضخم مشروع لصناعة الطاقة في البلاد

أكد إحسان عبد الجبار إسماعيل وزير النفط العراقي، على أهمية تعزيز دور الاستثمارات العالمية في الصناعات التحويلية والبتروكيماويات.

وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان لها، أنه تم توقيع اتفاق المبادئ الأولية لمشروع مصفى الفاو الاستثماري بطاقة 300 ألف برميل باليوم وبناء مجمع للبتروكيماويات بطاقة 3 ملايين طن.

وقال وزير النفط العراقي إن هذا المشروع سوف يعزز من دور العراق في الصناعات التحويلة والبتروكيمياويات ويسهم في التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية المشروع في توفير المنتجات بمواصفات حديثة.

وأضاف وزير النفط العراقي إن هذا العقد الذي تصل قيمة استثماراته إلى 7-8 مليار دولار وصولا إلى 29 مليارا، جاء ثمرة جهود بذلها الوزراء والوكلاء والدوائر المعنية على مدى السنوات الماضية، مؤكداً بأن هذا العقد يعقد الأضخم في الصناعة النفطية، وأنه سوف يعزز من دور العراق في هذا المجال.

ووقع العقد عن وزارة النفط حسام حسين الولي مدير عام شركة مصافي الجنوب وعن الجانب الصيني يو فانك شونك مدير عام شركة هوالو .بحسب البيان

وزير النفط العراقي