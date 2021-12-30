رئيس «الوفد» يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادى الجديد

الحزب يتبنى مبادرة تخصيص مناسبة قومية وطنية لمبادرة «حياة كريمة»

تقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة العام الميلادى الجديد 2022، متمنيًا أن يشهد هذا العام ازدهارًا جديدًا فى مصر بفضل قيادته للبلاد، وأن تكون على موعد جديد مع إنجازات تضاف إلى سلسلة الإنجازات العظيمة التي تحققت على يد هذا القائد العظيم خلال سنوات قليلة بدلًا من أن تستغرق عشرات السنوات.

كما يتقدم رئيس الوفد بالتهنئة بهذه المناسبة إلى الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، راجيًا أن يزداد جيش مصر العظيم قوة، وداعيًا الله أن يسدد خطاه فى حماية أرض الوطن ضد المتربصين.

ويتقدم «أبوشقة» بالتهنئة إلى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، متمنيًا أن يحفظ الله جيش مصر الذى يصون الوطن ويحمي أراضيه.

كما يتقدم رئيس الوفد بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة العام الميلادى الجديد، وأعياد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يحفظ وحدة مصر الوطنية، وأن يديم الأعياد على الوطن.

وكان قد أعلن حزب الوفد عن تبنيه مبادرة إعلان يوم عيد ومناسبة وطنية لمبادرة حياة كريمة، وذلك تقديرًا لما ساهمت فيه المبادرة الرئاسية من إنجازات كانت السبب في بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة ومناسبة له، ذلك تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ.

وأكد أبوشقة أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حققت إنجازات كانت علامة فارقة في حياة المواطن المصري سواء في مجال التعليم أو الصحة وحتى الخدمات التنموية والمحلية، فكانت بمثابة شعار النور وبداية خطوات التعمير والبناء والتغيير.