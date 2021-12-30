تجديد حبس المتهمين بسرقة مهندس تحت تهديد الأسلحة النارية بالقطامية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حبس شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي في مجال السرقة بالإكراه، بدائرة قسم شرطة القطامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان قد تلقى ضباط مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة مـن "مهندس بشركة مقاولات، مقيم محافظة الدقهلية" بأنه أثناء عمله بمشروع "تحت الإنشاء" كائن بدائرة القسم ، فوجئ بقيام شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية بإطلاق عيار ناري فى الهواء باستخدام بندقية خرطوش وتهديده ، والاستيلاء منه على جهاز قياس المساحة، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبا الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزة أحدهما "بندقية خرطوش "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط جهاز المساحة المستولى عليه بمكان إخفائها داخل سيارة "ملك عم أحد المتهمين"، كما أرشدا عن "2 بندقية آلية، 4 خزينة - كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة" كما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إستخدامها فى ممارسة نشاط إجرامى "سرقة بالإكراه".

باستدعاء المجنى عليه تعرف على الجهاز وإتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.