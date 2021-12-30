التحريات: لا شبهة جنائية فى العثور على جثة شاب بأبوالنمرس

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عن عدم وجود شبهة جنائية في واقعة العثور على جثة شاب داخل مسكنه في أبوالنمرس، وأن الوفاة طبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بدفنه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وعثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب داخل مسكنه في منطقة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة أبوالنمرس.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، لا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال عدد من الجيران، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.