جامعة بنها تكرم فريق عمل نظام «حسابي» لميكنة العمل بالحسابات

كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور سوسة كل من الدكتور إسلام شعراوي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا المعلومات والدكتور شادي المشد نائب المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا المعلومات والمهندسة ميرفت رمضان عدس منسق فني وإداري بمركز تكنولوجيا المعلومات والمهندس أشرف نادي قمحة مطور برمجيات بمركز تكنولوجيا المعلومات، وذلك تقديرًا لجهودهم في إنشاء وتطوير برنامج حسابي لإدارة الحسابات الخاصة بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشيرين شوقي أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس والأمناء المساعدين.

وكانت جامعة بنها قد أطلقت تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة وبناء على توجهات ورؤية مصر 2030 لتطوير الإدارة المؤسسية وتطبيق الخطة الاستراتيجية لجامعة بنها لميكنة العمل والتحول الرقمي وتطوير أساليب العمل والارتقاء بمنظومة التحول الرقمي بالجامعة أطلقت جامعة بنها نظام "حسابي" لميكنة العمل بالإدارة العامة للحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

ويمتاز هذا النظام بأنه من أوائل الأنظمة التي تنتجها الجامعة بواسطة مركز تطوير نظم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والذي سبق وأنتج نظام مركز الشهادات الموحدة بالجامعة.

وفى سياق متصل كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة الدكتورة هويدا صادق عميدة كلية التمريض وذلك تقديرًا لجهودها المتميزة وما بذلته من جهد وعطاء طوال فترة عمادتها للكلية خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، الذي عقد برئاسة "سوسة" وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود مغربي عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس والأمناء المساعدين.

وقدم رئيس جامعة بنها وأعضاء مجلس الجامعة خلال الجلسة الشكر للدكتورة هويدا صادق على ما قدمته للجامعة وكلية التمريض خلال فترة توليها عمادة الكلية لفترتين متتاليتين حيث قادت الكلية بنجاح واقتدار خلال فترة توليها العمادة ، فضلا عن تجديد الاعتماد الأكاديمي للكلية.

يذكر أن كلية التمريض جامعة بنها قد حصلت علي الاعتماد الأكاديمي عام 2014 من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، وتم تجديد اعتمادها في شهر أكتوبر الماضي بعد أن استوفت كافة المعايير الأكاديمية التي ترتبط بالقدرة المؤسسية والفعالية التعليمية وفق تقارير المراجعين والخبراء.