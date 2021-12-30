السفير الهندى وأسرته يزورون معبد أبوسمبل

شهد معبدى أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، زيارة إجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة، فى جولة سياحية برفقة أسرته.

وجاء ذلك في في إطار التعرف على المعالم الأثرية والسياحية فى جنوب مصر، والاستمتاع بطقس أسوان المعتدل خلال فصل الشتاء.

وأجري إجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة، جولة داخل المعبد برفقة أسرته تعرف خلالها حول تاريخ إنشاء معابد أبوسمبل والحضارة المصرية القديمة، وظاهرة تعامد الشمس والتي تحدث مرتين سنويًا، وارتباطها بموسمين هامين لديه وهم الحصاد والزراعة باعتبارها معجزة فلكية أثبتت مدى مهارة المصري القديم في مجالات الهندسة والفلك.

واستقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أمس الأربعاء، سفير دولة الهند بالقاهرة، إجيت جوبتيه خلال زيارته للمحافظة، في إطار الاهتمام المتواصل باستقبال كافة الوفود الزائرة، سواء على المستوى الدولى أو المحلي، لاستعراض كافة المقومات الطبيعية والاستثمارية والسياحية التي تتمتع بها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

وخلال اللقاء رحب المحافظ بالسفير الهندي لزيارة معالم أسوان السياحية، ولاسيما في ظل كونها مشتى عالمي يشهد خلال الفترة الحالية اهتمامًا ملحوظًا من القيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل استعادة الواجهة الحضارية والجمالية للمحافظة العريقة.

كما استعرض «عطية»، أبرز المقومات الطبيعية والاقتصادية والاستثمارية والمحجرية التي تتمتع بها المحافظة، فضلاً عن مختلف المشروعات التنموية المنفذة فيها، متمنياً زيادة الحركة السياحية لشعب الهند الصديق لأسوان، للتعرف عن قرب على التنوع الفريد الذي تمتاز به وخاصة في القطاع السياحي.

ونوّه، إلى إمكانية عمل توأمة بين مدينة أسوان وإحدى المدن الهندية التي تتشابه معها لتبادل الخبرات والزيارات استثماريًَا وسياحيًا وثقافيًا وعلميًا.

ومن جانبه عبّر السفير الهندي، عن سعادته لزيارة أسوان ومعالمها السياحية والأثرية والتعرف على ثقافة وعادات وتقاليد أهلها، وخاصة أن مصر والهند تتمتعان بحضارات عظيمة، وبهما تنوعًا ثقافيًا، وبينهما جسور تواصل وتربطهما علاقات تاريخية وتقارب ثقافى وفنى كبير.