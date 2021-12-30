الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السفير الهندى وأسرته يزورون معبد أبوسمبل

معبدى أبوسمبل
معبدى أبوسمبل

شهد معبدى أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، زيارة إجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة، فى جولة سياحية برفقة أسرته.

وجاء ذلك في في إطار التعرف على المعالم الأثرية والسياحية فى جنوب مصر، والاستمتاع بطقس أسوان المعتدل خلال فصل الشتاء.

وأجري إجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة، جولة داخل المعبد برفقة أسرته تعرف خلالها حول تاريخ إنشاء معابد أبوسمبل والحضارة المصرية القديمة، وظاهرة تعامد الشمس والتي تحدث مرتين سنويًا، وارتباطها بموسمين هامين لديه وهم الحصاد والزراعة باعتبارها معجزة فلكية أثبتت مدى مهارة المصري القديم في مجالات الهندسة والفلك.

واستقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أمس الأربعاء، سفير دولة الهند بالقاهرة، إجيت جوبتيه خلال زيارته للمحافظة، في إطار الاهتمام المتواصل باستقبال كافة الوفود الزائرة، سواء على المستوى الدولى أو المحلي، لاستعراض كافة المقومات الطبيعية والاستثمارية والسياحية التي تتمتع بها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

وخلال اللقاء رحب المحافظ بالسفير الهندي لزيارة معالم أسوان السياحية، ولاسيما في ظل كونها مشتى عالمي يشهد خلال الفترة الحالية اهتمامًا ملحوظًا من القيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل استعادة الواجهة الحضارية والجمالية للمحافظة العريقة.

كما استعرض «عطية»، أبرز المقومات الطبيعية والاقتصادية والاستثمارية والمحجرية التي تتمتع بها المحافظة، فضلاً عن مختلف المشروعات التنموية المنفذة فيها، متمنياً زيادة الحركة السياحية لشعب الهند الصديق لأسوان، للتعرف عن قرب على التنوع الفريد الذي تمتاز به وخاصة في القطاع السياحي.

ونوّه، إلى إمكانية عمل توأمة بين مدينة أسوان وإحدى المدن الهندية التي تتشابه معها لتبادل الخبرات والزيارات استثماريًَا وسياحيًا وثقافيًا وعلميًا.

ومن جانبه عبّر السفير الهندي، عن سعادته لزيارة أسوان ومعالمها السياحية والأثرية والتعرف على ثقافة وعادات وتقاليد أهلها، وخاصة أن مصر والهند تتمتعان بحضارات عظيمة، وبهما تنوعًا ثقافيًا، وبينهما جسور تواصل وتربطهما علاقات تاريخية وتقارب ثقافى وفنى كبير.

أسوان الحضارة المصرية القديمة المعالم الاثرية أجيت جوبتيه السفير الهندي أبوسمبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

«أكبر اكتشاف بترولى بمنطقة الفيوم».. مصدر يكشف الحقيقة

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تحذّر المواطنين من طقس الـ3 أيام المقبلة

الصلاة فى المسجد الحرام بتباعد جسدى من جديد

CNN: مصر تقترب من تحقيق أعلى صادرات فى تاريخها بتخطى حاجز 31 مليار دولار

لأول مرة بزمن كورونا.. الكنيسة تدعو لحضور قداس عيد الميلاد مع البابا

ضبط المتهم بتصوير سيدة أثناء ضربها أمام أطفالها فى الوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلى يكتب.. شكرًا فخامة الرئيس

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس

أحمد الصغير

علاقة رجال الدين بمجتمعاتهم!

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد إلى 547

مُستوطنون إسرائيليون يطلقون النار على منازل المقدسيين بحى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى