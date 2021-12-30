رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس بالغربية

أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، تعليماته لرؤساء المدن والأحياء، والتنسيق مع الجهات المعنية منها الكهرباء والمياه، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات وطوارئ الطقس والأمطار المحتملة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وشدد المحافظ، على رؤساء المدن والأحياء بدائرة المحافظة، بالاشتراك مع مديري فروع شركة المياه على مستوى مراكز المحافظة، بمراجعة جاهزية سيارات الكسح، للدفع بها في أماكن تجمعات المياه فور سقوطها ، وتوزيع فرق الطوارئ وتمركزها بأماكن تجمع مياه الأمطار للتعامل الفوري لشفط المياه الناتجة من الأمطار المحتملة.

يذكر أن محافظة الغربية، تشهد اليوم الخميس، تقلبات بالطقس وانخفاضا فى دراجات الحرارة وغيوم بالسماء.