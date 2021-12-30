الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطلين حاولا سرقة صناديق توزيع إشارة تنظيم حركة سير القطارات بطوخ

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطلين، في مدينة طوخ، اليوم الخميس، خلال محاولتهما سرقة صناديق توزيع إشارة تشغيل السيمافورات المنظمة لحركة سير القطارات، وذلك من أماكن متفرقة بشريط السكة الحديد، وضبط بحوزتهم أدوات المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بضبط عاطلين حال قيامهم بسرقة 3 صناديق توزيع إشارة تشغيل السيمافورات المنظمة لحركة سير القطارات، وذلك من أماكن متفرقة بشريط السكة الحديد.

وجرى إخطار اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبيَّن ضبط كلا من "أحمد أ م"، 19 سنة، عاطل، و"إسلام ع م"، 16 سنة، عاطل، مقيمان دائرة المركز، حال قيامهم بسرقة 3 صناديق توزيع إشارة تشغيل السيمافورات المنظمة لحركة سير القطارات، وذلك من أماكن متفرقة بشريط السكة الحديد.

وضبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة "مفتاح إنجليزي، وصفيحة منشار، وشاكوش، ومنجل، وعربة كراو"، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية عاطلين طوخ سرقة صناديق توزيع إشارة

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وائل لطفي

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