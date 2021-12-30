رياح وصقيع على الإسكندرية.. والصيادون يزينون الشواطئ (فيديو)

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، طقس متقلب بين غائم ومشمس في بعض الأحيان، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة والتي وصلت حد الصقيع، مع نشاط في حركة الرياح على جميع أنحاء المدينة الساحلية.

وزين الصيادون كورنيش الإسكندرية، حيث انتشروا بطول الكورنيش وخاصة بالمناطق الصخرية لممارسة هواية الصيد رغم تحذيرات الأرصاد الجوية بتقلبات الطقس بداية من اليوم.

ونشرت شركة الصرف الصحي سيارات شفط المياه والبدالات بطول طريق الكورنيش والمناطق الساخنة استعدادا لسقوط الأمطار على المحافظة.

وتفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تمركزات سيارات ومعدات الشركة على طريق الكورنيش وكوبري كليوباترا وميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة وكوبري فورد ومنطقة جليم وأمام كلية الفنون الجميلة وشارع الإقبال وفيكتوريا جمال عبد الناصر ومحور المحمودية ومنطقتي المعمورة الشاطئ والمعمورة البلد.

كما تفقد سير العمل بمحطات 3 المنتزة و6 المنتزة و1 المنتزة وكوبري المندرة

واطمئن علي سير العمل وحالة العمال وجاهزية السيارات والمعدات المتواجدة وخطوط طوارئ الكورنيش الخاصة بمياه الأمطار.

وقال« نافع» أنه طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد منتظر سقوط أمطار غزيرة علي محافظة الإسكندرية اليوم وقد تم نشر السيارات والمعدات منذ يوم الإثنين استعداد للأمطار، مؤكدًا على العاملين التعامل مع تجمعات المياه فور حدوثها وتطهير المنطقة بعد الأمطار لرفع العبئ عن الشنايش.

وأشار إلى أن تمركز السيارات والمعدات وفرق الطوارئ علي مدار 24 ساعة جزء من جهود الشركة لتحقيق راحة المواطن السكندري.

جدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية أعلن تعطيل الدراسة (طلاب ومعلمون) اليوم الخميس 30 ديسمبر بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية. ومنح العاملين المعينين ضمن 5٪ " ذوي الاحتياجات الخاصة " والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية طبقاً لتقرير الأرصاد الجوية بتوقعات سقوط أمطار.



