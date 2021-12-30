الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة عامل وطالب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقناطر الخيرية

مشاجرة
مشاجرة

شهدت قرية الخرقانية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إصابة عامل وطالب بالصف الأول الثانوي بشظايا خرطوش بالوجه والرقبة والرأس، خلال مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصي وتحويل أحدهم لمستشفى القصر العينى لاستكمال العلاج، وجارِ ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أنور حشيش، مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بين طرفين وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بقرية الخرقانية دائرة المركز.

وجرى إخطار اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبيَّن حدوث مشادة كلامية بين طرف أول "جمال س م"، 50 سنة، موظف، وابنه "م"، 20 سنة، عامل، وطرف ثان "رمضان إ ر"، 24 سنة، عامل، مصاب بشظايا خرطوش بالوجه والرأس، وجميعهم مقيمين قرية الخرقانية دائرة المركز، وذلك بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة، قام إلى إثرها الثاني بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري "فرد خرطوش"، نتج عنه إصابة الأخير.

كما أُصيب "محمد ع م"، 15 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي، بشظايا خرطوش بالوجه والرقبة والكتف والفخذ الأيمن، حال مروره عرضًا بمكان المشاجرة، وفرَّ المتهمان هاربين.

وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصي، وتحويل أحدهم لمستشفى القصر العينى لاستكمال العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قرية الخرقانية القليوبية عامل خرطوش مشاجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

«أكبر اكتشاف بترولى بمنطقة الفيوم».. مصدر يكشف الحقيقة

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تحذّر المواطنين من طقس الـ3 أيام المقبلة

الصلاة فى المسجد الحرام بتباعد جسدى من جديد

CNN: مصر تقترب من تحقيق أعلى صادرات فى تاريخها بتخطى حاجز 31 مليار دولار

لأول مرة بزمن كورونا.. الكنيسة تدعو لحضور قداس عيد الميلاد مع البابا

ضبط المتهم بتصوير سيدة أثناء ضربها أمام أطفالها فى الوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلى يكتب.. شكرًا فخامة الرئيس

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس

أحمد الصغير

علاقة رجال الدين بمجتمعاتهم!

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد إلى 547

مُستوطنون إسرائيليون يطلقون النار على منازل المقدسيين بحى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى