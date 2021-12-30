محافظ الفيوم: البدء في إنشاء ورفع كفاءة 223 مدرسة بـ839 مليون جنيه

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن البدء في تنفيذ 223 مشروعاً بقطاع الأبنية التعليمية، خلال العام الجاري 2021، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تشمل إنشاء مدارس جديدة، ورفع كفاءة وتوسعة وإحلال وتجديد وصيانة المدارس القائمة، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 839 مليون و691 ألف جنيه، بهدف تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناءنا الطلاب، فيما يجري إحلال وإعادة إنشاء 3 معاهد أزهرية، وترميم 4 معاهد أخرى بتكلفة إجمالية 62 مليون و500 ألف جنيه.

وكشف محافظ الفيوم أن الاستراتيجية التنموية المستقبلية للتعليم تعمل على رصد كافة المطالب والاحتياجات بهذا القطاع الحيوي، لكى يتوائم مع آليات التحول الرقمي، والاستفادة بجميع القوى البشرية به، فضلاً عن اتخاذ إجراءات لاستحداث أقسام تعليمية وبرامج تأهيلية وآليات تدريبية جديدة، تعمل على تحسين جودة التعليم ومواكبته للمتطلبات الحديثة، مع التركيز على مركزي اطسا ويوسف الصديق لدخولهما ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ولفت "الأنصاري" إلى أن هذه الاستراتيجية تعمل أيضاً على تقليل كثافات الطلاب بالفصول، وتحسين جودة التعليم، واعتماد المدارس، والتركيز على التدريب المهني، والاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة، وكذلك التنمية المهنية المستدامة للقائمين على العملية التعليمية، فضلاً عن وضع برامج التدريب التحويلي لخريجي التعليم الفني.

فيما أوضح المهندس حسن سلامة مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 61 مشروعاً تعليمياً جديداً بمختلف مراكز المحافظة، تشمل 906 فصلاً، بإجمالي تكلفة 301 مليون و320 ألف جنيه، مشيراً أن هذه المشروعات تشمل إنشاء 20 مدرسة جديدة، و38 مشروعاً لتوسعة وتعلية المدارس القائمة، و3 مشروعات إحلال جزئي، فيما يجري تنفيذ 43 مشروعاً تضم 590 فصلاً بإجمالي تكلفة 195 مليون و553 ألف جنيه، منها 4 مشروعات لإنشاء مدارس جديدة، و29 مشروعاً لتوسعة وتعلية المدارس، و5 مشروعات إحلال جزئي، و5 مشروعات إحلال كلي.

وأضاف، أنه فيما يتعلق بمشروعات صيانة المدارس، قامت هيئة الأبنية التعليمية بطرح 12 مشروعاً بمركزي الفيوم وإطسا بإجمالي تكلفة 11 مليون و579 ألف جنيه، فيما طرحت مديرية التربية والتعليم عدد 36 مشروعاً بإجمالي تكلفة 19 مليون و239 ألف جنيه.

وكشف مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، عن طرح 71 مشروعاً تعليمياً بمركزي إطسا ويوسف الصديق خلال العام الجاري بإجمالي 312 مليون جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، منها إنشاء 10 مشروعات جديدة بتكلفة 55 مليون جنيه، وتوسعة 42 مدرسة بتكلفة 206 مليون جنيه، وتعلية 6 مدارس بتكلفة 13 مليون جنيه، فضلاً عن إحلال جزئي لعدد 13 مدرسة بإجمالي تكلفة 38 مليون جنيه.

في ذات السياق، قال فضيلة الشيخ رمضان عبد النبي حسين، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، أنه يجري إحلال وإعادة إنشاء كلٍ من معهد سنورس الإعدادي الثانوي بنين بتكلفة 17,5 مليون جنيه، ومعهد سنورس الإعدادي الثانوي فتيات بتكلفة 6 مليون جنيه، ومجمع معاهد فيديمين بقيمة 19,5 مليون جنيه، فيما يجري ترميم معهد الروضة بطامية، ومعهد عزبة الأبيض بسنورس، ومعهد منشأة العشيري الابتدائي بمركز الفيوم، ومعهد الغرق الإعدادي بإطسا، بإجمالي تكلفة 19,5 مليون جنيه.