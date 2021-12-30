الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

حقيقة إعلان شركة «بترومنت» للصيانة البترولية عن فرص عمل

شركة بترومنت
شركة بترومنت

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشورًا يتضمن إعلانًا عن وجود وظائف شاغرة بشركة الإسكندرية للصيانة البترولية «بترومنت»، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، لجميع التخصصات الفنية والإدارية، برواتب تصل إلى 8 ألاف جنيهاً.

وقال شركة بترومنت، في بيان:« إيماءً لما يتم نشره فى الأونة الأخيرة عن احتياج شركة بترومنت لتوظيف بعض التخصصات، نود التنويه على أن بترومنت ليست بحاجة الآن لتوظيف أي تخصصات، ولم ننشر أي إعلانات في أي جهة نشر».

ولفتت الشركة: إلى أنه «في حالة طلبنا لأى وظائف جديدة سيتم ذلك عن طريق وسائل النشر الرسمية عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية الخاصة بالشركة».

وحذرت بترومنت كافة المواطنين والطامحين فى فرصة عمل الاستجابة لأى أشخاص أو صفحات تنشر أخبار كاذبة عن الشركة بخصوص الوظائف.

وتعمل شركة بترومنت، إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية، وضمن الأذرع الاستراتيجية لقطاع البترول، فى أعمال الصيانات البترولية والكهربائية ، وأعمال تصنيع وصيانة وتجديد المنشأت البحرية وفى كافة الحقول البرية فى مصر وعمل الخزانات الاستراتيجية لتخزين النفط الخام ومد الخطوط والانابيب.

بترومنت شركة الإسكندرية للصيانة البترولية بترومنت فيس بوك وظائف التخصصات وزارة البترول

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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