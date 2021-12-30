روسيا: الرئيس الأوكراني بات يُشكل تهديدًا لبلاده

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن “رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، بات يشكل تهديدا لبلاده، ووصل مستوى تفكك الشعب الأوكراني وتنافره إلى أبعاد كارثية”.

وأضافت "زاخاروفا" في تصريحات نقلتها وكالة “نوفوستي” الروسية، اليوم الخميس "زيلينسكي نفسه أصبح يمثل تهديدا لكل من كييف والدول الأوروبية الأخرى، بما في ذلك في سياق الحفاظ على المبادئ والأسس الديمقراطية"، مشيرًا إلى أن "انقسام الشعب الأوكراني وصل بالفعل إلى أبعاد كارثية".

يأتي هذا فيما قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيجري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات، اليوم الخميس.

تأتي المحادثات في إطار سعي واشنطن لمواصلة العمل مع حلفائها وبحث أزمة التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.

من جانبها، قالت إميلي هورن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي: "إن بايدن وبوتين سيناقشان مجموعة من القضايا تشمل المحادثات الأمنية المرتقبة بين البلدين".

وتابعت "بايدن تحدث مع زعماء في أنحاء أوروبا بشأن الوضع على الحدود الأوكرانية".