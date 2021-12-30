نقيب المحامين يصدر قرارًا بغلق «سيستم الأسنان»

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا إداريًا بغلق سيستم الأسنان على مستوى الجمهورية، وذلك بعد الاطلاع على قانون العمل واللائحة الداخلية، وعلى ما عرضه محمد فزاع عضو المجلس القائم بأعمال لجنة العلاج.

وجاء نص القرار كالتالي: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وبعد الاطلاع على قانون العمل واللائحة الداخلية، وعلى ما عرضه محمد فزاع عضو المجلس القائم بأعمال لجنة العلاج، قررنا غلق سيستم الأسنان على مستوى الجمهورية، وعلى المهندس محمد صبحي غلق السيستم بمجرد إخطاره، وينفذ القرار من تاريخه".

ويعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة رجائي عطية، اجتماعًا له اليوم، لبحث جدول أعمال يتضمن 14 بندًا، أبرزها دراسة تقرير رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم، شاملًا ذلك المعاشات القديمة، وذلك على ضوء التقرير الاكتواري.

كما يستعرض الاجتماع ميزانية النقابة لعام 2020، وتقرير مراقب الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن العام المالى من 1/1/2020 حتى 31/12/2020، وكذلك ميزانية النقابة العامة عن عام 2019، وما ورد بشأنها فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.