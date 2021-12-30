الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة قتيل سقط من الطابق الخامس بعد طعنه في مايو

جثة
جثة

قررت نيابة مايو والتبين الجزئية اليوم الخميس، طلب تحريات المباحث حول سقوط عامل من الطابق الخامس، بمنطقة مايو، وتشريح جثة المتوفى وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة عامل، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الجثة للمواطن محمد حسن  محمود، عامل، وبه عدة طعنات متفرقة بالجسم، وتبين سقوطه من الطابق الخامس، وجارِ تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهم الهارب.

تحرر المحضر رقم 2472 لسنة 2021، والعرض على النيابة للتحقيق.

تحريات المباحث تشريح جثة التصريح بالدفن تقرير العثور

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