الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط صاحب «مستودع أنابيب» في الساحل.. «يبيعها بالسوق السوداء»

جريدة الدستور

واصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مجال مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. 

وأسفرت الجهود عن ضبط مسئول عن مستودع أسطوانات بوتاجاز، كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة، بتهمة تجميع إسطوانات البوتاجاز المنزلية المدعمة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بحوزته على 40 أسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة.

بمواجهتـه بـما أسـفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بـالأسـواق لتحقيق أرباح غير مشروعة،  وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مباحث التموين القاهرة مراقبة الاسواق مستودع أسطوانات بوتاجاز الساحل

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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