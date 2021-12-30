الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

الأمطار تغرق الشوارع

الامطار
الامطار

الامطار

269701004_268396781944045_6320012544772000211_n
269701004_268396781944045_6320012544772000211_n
269827794_239909968216898_6848699410118447588_n
269827794_239909968216898_6848699410118447588_n
269866294_882214019128635_7236764022122771903_n
269866294_882214019128635_7236764022122771903_n
269897345_3067099723606893_5852950228430484353_n
269897345_3067099723606893_5852950228430484353_n
269899107_628543408483421_4524682736017747539_n
269899107_628543408483421_4524682736017747539_n
269923289_618385712830591_6358350010906232405_n
269923289_618385712830591_6358350010906232405_n
269924282_443174120669824_1258347097372666894_n
269924282_443174120669824_1258347097372666894_n
269930227_649116432943519_2504286309184387528_n
269930227_649116432943519_2504286309184387528_n
270128429_1309835646186073_4589253718966068874_n
270128429_1309835646186073_4589253718966068874_n

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

لأول مرة بزمن كورونا.. الكنيسة تدعو لحضور قداس عيد الميلاد مع البابا

CNN: مصر تقترب من تحقيق أعلى صادرات فى تاريخها بتخطى حاجز 31 مليار دولار

ضبط المتهم بتصوير سيدة أثناء ضربها أمام أطفالها فى الوراق

العثور على جثة طفلة بها آثار تعذيب في الإسكندرية.. والنيابة تأمر بالتشريح

«مصر للطيران» تطرح 25% تخفيضًا على رحلات أمريكا وكندا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

علاقة رجال الدين بمجتمعاتهم!

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

صور

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تعتدى على فلسطينيين اعترضوا على تجريف أراضٍ بالنقب

اجتماع الـ150 دقيقة.. ماذا فعل أبومازن فى منزل وزير الجيش الإسرائيلى؟