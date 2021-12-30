الأمطار تغرق الشوارع الخميس 30/ديسمبر/2021 - 12:27 م 12/30/2021 12:27:24 PM الامطار عدسة: إسلام محمود شارك طباعة الامطار 269701004_268396781944045_6320012544772000211_n 269827794_239909968216898_6848699410118447588_n 269866294_882214019128635_7236764022122771903_n 269897345_3067099723606893_5852950228430484353_n 269899107_628543408483421_4524682736017747539_n 269923289_618385712830591_6358350010906232405_n 269924282_443174120669824_1258347097372666894_n 269930227_649116432943519_2504286309184387528_n 270128429_1309835646186073_4589253718966068874_n شارك طباعة