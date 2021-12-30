الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 25 متهمًا وتنفيذ 7 آلاف حكم قضائي بالقليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 8 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 20 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها "كمية من المواد المخدرة المتنوعة" بحوزة 25 متهمًا لعدد 9 منهم معلومات جنائية، وضبط 8 متهمين ومراقبين هاربين، وتنفيذ 7563 حكم قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ استمرار الحملات.

جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

قطاع الأمن العام مكافحة المخدرات مديرية أمن القليوبية حملة أمنية قطاع الأمن المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

لأول مرة بزمن كورونا.. الكنيسة تدعو لحضور قداس عيد الميلاد مع البابا

CNN: مصر تقترب من تحقيق أعلى صادرات فى تاريخها بتخطى حاجز 31 مليار دولار

ضبط المتهم بتصوير سيدة أثناء ضربها أمام أطفالها فى الوراق

العثور على جثة طفلة بها آثار تعذيب في الإسكندرية.. والنيابة تأمر بالتشريح

«مصر للطيران» تطرح 25% تخفيضًا على رحلات أمريكا وكندا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

علاقة رجال الدين بمجتمعاتهم!

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

صور

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تعتدى على فلسطينيين اعترضوا على تجريف أراضٍ بالنقب

اجتماع الـ150 دقيقة.. ماذا فعل أبومازن فى منزل وزير الجيش الإسرائيلى؟