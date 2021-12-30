ضبط 25 متهمًا وتنفيذ 7 آلاف حكم قضائي بالقليوبية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 8 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 20 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها "كمية من المواد المخدرة المتنوعة" بحوزة 25 متهمًا لعدد 9 منهم معلومات جنائية، وضبط 8 متهمين ومراقبين هاربين، وتنفيذ 7563 حكم قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ استمرار الحملات.

جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.