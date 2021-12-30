الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

كوريا الجنوبية تبدأ بناء غواصة عسكرية جديدة

جريدة الدستور

بدأت كوريا الجنوبية، في بناء غواصة عسكرية جديدة تزن 3 آلاف و600 طن ذات قدرات مطورة لإطلاق الصواريخ الباليستية.
وقال رئيس مشروع الغواصة أدميرال "جيون يونغ-كيو" - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، خلال حفل أقيم في حوض بناء السفن والهندسة البحرية في جزيرة "جيوجو" الجنوبية - إنه من المقرر بناء الغواصة الثانية من طراز "تشانج بوجو-3 باتش-2"، التي تتميز بقدرات قتالية متقدمة وأنظمة السونار، بحلول عام 2026 وتسليمها إلى البحرية في عام 2028، وفقًا لإدارة برنامج الاقتناء الدفاعي، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يكون لديها 10 أنابيب إطلاق عمودية للصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات، في زيادة من ستة أنابيب في الغواصات من طراز "باتش-1" التي تزن 3 آلاف طن.
وأعرب عن أمله في أن تقوم الغواصة بدور أساسي في الأمن القومي، وذلك من خلال تمكين القدرة على الرد الفعال على التهديدات متعددة الاتجاهات، موضحًا أنه سيتم تشغيل الغواصة التي يبلغ طولها 89 مترًا وعرضها 9.6 متر جزئيًا بواسطة بطاريات الليثيوم، ما يتيح لها القيام بمهام أطول تحت الماء، وعند اكتمالها، سيكون لدى كوريا الجنوبية 5 غواصات من فئة 3 آلاف طن.

سول غواصة عسكرية كوريا الجنوبية

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رسائل الصعيد

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