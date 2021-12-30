الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انقلاب سيارة محملة بـ«الكرتون» على الطريق الصحراوي الشرقي

ارشيفية
ارشيفية

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم، انقلاب سيارة محملة بورق الكرتون على الطريق، إثر حدوث كسر بالقاطرة، مما أدى لانفصال المقطورة دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قوات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى عقب حدوث كسر مفاجئ بالقاطرة، وتم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية ، والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بإنقلاب مقطورة سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

وتبين أنه أثناء سير السيارة  نقل بمقطورة، قيادة المدعو وائل ف س ع 35 سنة سائق ويقيم دائرة محافظة  الفيوم محملة بكمية، من ورق الكرتون إنكسرت القاطرة مما أدي لإنفصال المقطورة وإنقلابها وجزء من حمولتها علي جانب الطريق " دون حدوث إصابات " وبسؤال قائد السيارة  المذكور أفاد بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الطريق الصحراوي انقلاب سيارة الكرتون سوهاج حادث انقلاب سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021

ضبط المتهم بتصوير سيدة أثناء ضربها أمام أطفالها فى الوراق

«الغزالة رايقة».. من هو الطفل محمد أسامة الذي أثار الجدل على «فيسبوك»؟

تزوّجت قبل الفيشاوي.. كل شيء عن ندى الكامل

«حلم جميل» يحتفل برأس السنة من الأقصر

كيف يُقدم قانون الطفل ضمانات لحماية الأم العاملة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

صور

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

قرعة البطولة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تعتدى على فلسطينيين اعترضوا على تجريف أراضٍ بالنقب

اجتماع الـ150 دقيقة.. ماذا فعل أبومازن فى منزل وزير الجيش الإسرائيلى؟