انقلاب سيارة محملة بـ«الكرتون» على الطريق الصحراوي الشرقي

شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم، انقلاب سيارة محملة بورق الكرتون على الطريق، إثر حدوث كسر بالقاطرة، مما أدى لانفصال المقطورة دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قوات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى عقب حدوث كسر مفاجئ بالقاطرة، وتم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية ، والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بإنقلاب مقطورة سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

وتبين أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطورة، قيادة المدعو وائل ف س ع 35 سنة سائق ويقيم دائرة محافظة الفيوم محملة بكمية، من ورق الكرتون إنكسرت القاطرة مما أدي لإنفصال المقطورة وإنقلابها وجزء من حمولتها علي جانب الطريق " دون حدوث إصابات " وبسؤال قائد السيارة المذكور أفاد بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.