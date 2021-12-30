اليوم.. وفد البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية يزور مركز الإصلاح والتأهيل

يزور اليوم الخميس، وفد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، مركز الإصلاح والتأهيل – بدر"، للاطمئنان على تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية وتفقد الخدمات المقدمة لإعادة تأهيل النزلاء.

وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، عملية تطويرشاملة، تؤكد التزام الدولة ممثلة في وزارة الداخلية بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر مراكز التأهيل والإصلاح جميع سبل الحياة الكريمة للنزلاء أثناء قضاء فترة العقوبة وتؤهلهم للخروج للمجتمع مواطنين صالحين يستطيعون المشاركة في البناء والتنمية.

ولهذا الغرض يولي قطاع الحماية المدنية اهتمامًا بالغ بتطبيق برامج حديثة لإعادة تاهيل النزلاء صحيا، كما تستثمر الطاقة البشرية في الإنتاج وإقامة مشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى ويحصل النزيل على مقابل عمله.

ويتعامل قطاع الحماية المجتمعية مع النزيل بإعتباره أمانة في رقبة الدولة له كل الحقوق الإنسانية وعليه جميع الواجبات التي الضامنه لعودته لأسرته وحياته “مواطن صالح” وشهدت عمليات التطوير إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر بالتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة التي لا تدخر جهدا في الحفاظ على صحة المواطن وصون كرامته.

وحرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذي يُلائم حالتهم الصحية.