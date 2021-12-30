الخميس 30 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة: دعم للجان الأحياء لسرعة إنجاز ملفات التصالح على المخالفات

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال إجتماعه

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم اللجان الفنية والأمانة الفنية بالاحياء لسرعة إنجاز الملفات الخاصة بالمتقدمين للتصالح على مخالفات البناء ، كذلك تم حصر الأحياء التي يوجد بها حالات خاصة مثل أحياء القاهرة التاريخية ومنشأة ناصر والمرج وعين شمس والمطرية لتطبيق الإجراء القانونى المناسب بشأنهم.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القاهرة مع نوابه للمناطق الأربعة والسكرتير العام و السكرتير العام المساعد لمتابعة إجراءات ملف التصالح على مستوى الأحياء وما تحقق من إنجازات وعرض ودراسة كافة المعوقات وايجاد حلول قانونية لها .

 

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة  التنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة لجان الفحص ، وحصر كافة المعوقات بهذا الشأن وحلها .

 

كما ناقش الإجتماع موقف طلبات تقنين وضع اليد بالمحافظة حيث أكد محافظ القاهرة أن عدد طلبات المقدمة بلغ ١٨٣٤ حالة على مستوى محافظة القاهرة مشيرًا إلى وجود بعض الحالات التى لم تأت  لاستكمال الإجراءات . 

 

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة حريصة على سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحالات التى استكملت أوراقها ،  وأن أى تأخير من قبل أصحاب الطلبات فى إستكمال الأوراق سيؤثر بالسلب عليهم .

 

كان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في وقت سابق مشروع شمال الحرفيين الجارى تنفيذه بحي منشأة ناصر لاستيعاب كافة الأنشطة والورش التي لا يتناسب وجودها مع طبيعة القاهرة التاريخية واهميتها السياحية .

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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