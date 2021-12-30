اليونيسف ترسل 12.4 مليون جرعة من لقاحات مضادة لشلل الأطفال فى اليمن

أعلنت منظمة الـ"يونيسف"، عن توصيل أكثر من 12.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لشلل الأطفال إلى اليمن.

حيث قال مكتب "يونيسف" فى بيان، : أن أكثر من عشرة ملايين طفل تحت سن العاشرة فى البلاد، سيستفيدون من هذه اللقاحات المقدمة من المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال.

يأتي هذا بعد اعلان المنظمة الأممية فى أواخر عام 2020 فى بيان مشترك صدر عن مكتب منظمة الصحة العالمية فى شرق المتوسط : أن هناك تفش لشلل الأطفال فى اليمن مجددا، بعد 14 عاما من الإعلان عن خلو البلاد من الفيروس.

يأتي هذا فيما طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتها وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بقطع يد إيران ووقف عدوانها على اليمن، والحد من أنشطتها الإرهابية التي تنتهك القوانين الدولية وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وقال الإرياني - وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)- إن تصريحات نجل حسن إيرلو الأخيرة تؤكد أن ظهوره في العاصمة المختطفة ‎صنعاء إعلان إيراني بانتداب رجل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، كحاكم عسكري لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، لتنفيذ أجندتها وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأشار الإرياني إلى أن ما تحاول ميليشيا الحوثي إخفاءه عبر حديث قياداتها وخطاب وسائلها الإعلامية عن السيادة والتبعية بهدف تضليل المواطنين، تكشف عنه تصريحات قيادات النظام الإيراني، والتي تثبت أن الميليشيا مجرد أداة لتنفيذ مشروعها التوسعي.