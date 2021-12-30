عصام السقا عن لقاءه بـ«بوجى»: جبر الخواطر على الله

حرص الفنان عصام السقا، على تلبية طلب الشاب الذي تعرض للتنمر من الناس بسبب وجهه ويدعي حسام الدين حسين الشهير بـ"بوجي"، بعدما كتب الأخير عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "انا بحبك جدًا يا فنان عصام، وأمنية حياتي إني أشوفك، ربنا يجبر بخاطرك".

وعلى الفور، رد الفنان عصام السقا، على منشور الشاب حسام بوجي، ليؤكد تلبية رغبته في مقابلته، قائلًا: "حبيبي دا شرف ليا أنا، وأنا كمان بحبك وبعتلك رقمي عشان نتقابل".

وتابع الفنان عصام السقا حديثه في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "جبر الخواطر على الله، دا إنسان على الله، وشاف تنمر طول حياته، محتاج منكم كلمه حلوه ودعم بكلامكم الطيب".

حسام الدين "بوجي"

تصدر اسم شاب يدعى، حسام بوجي، حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر، خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت قصته ومعاناته من التنمر.

وقال الشاب الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، إنه تعرض إلى مواقف كثيرة من التنمر المباشر وغير المباشر، على مدار رحلة حياته، وحتى بعد وصوله إلى 31 عامًا ظل يواجه المعاناة ذاتها.

حسام الدين حسين الشهير بـ"حسام بوجي" أطلق عليه هذا الاسم بسبب الشبه الكبير بينه وبين الشخصية الكرتونية المصرية الشهيرة في مسلسل "بوجي وطمطم"، حيث يقطن في حارة برجوان بمنطقة الجمالية في شارع المعز، ويعمل في محل خاص بالملابس.

واشتهر حسام بوجي في عالم التيك توك بعد ظهوره لتهنئة أحد أصدقائه ليتفاجأ أن الفيديو حصد ملايين المشاهدة، الأمر الذي كان من شأنه تشجيعه للظهور مرة أخرى على السوشيال ميديا.

وتابع "بوجي"، إن الله له حكمة في كل شيء، وأنه عوضه بأشياء كثيرة، والدليل أنه أصبح حديث الساعة.

والتقى عدد من مشاهير الفن في مصر ببوجي وعبروا عن دعمهم له، أبرزهم الفنان أحمد العوضي، والمطرب عمر كمال، كما وجه المطرب حسن شاكوش، ومغني المهرجانات حمو بيكا، رسالة دعم إلى بوجي.