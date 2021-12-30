محافظ البحيرة يتابع اللمسات الأخيرة من أعمال تطوير ميدان جلال قريطم بدمنهور

اكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار دفع العمل وتطوير كافة الشوارع بمدن ومراكز المحافظة ووضع خطة ورؤية شاملة لتطويرها وكافة الميادين وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها وفقاً أحدث النظم العالمية وبما يليق بمحافظة البحيرة المحافظة الكبيرة والعريقة وشعبها العظيم.

جاء ذلك خلال متابعة اللواء هشام آمنة منذ قليل للمسات النهائية لأعمال تطوير ميدان جلال قريطم بدمنهور حيث تم إعادة تخطيط الميدان والشوارع المحيطة ورفع كفاءتها وتركيب بدورات وأرصفة وإنارة كاملة ورصف الميدان وتشجير وعمل شبكة رى للزراعة وزيادة صفايات الأمطار وتركيب مقاعد وأعمدة ديكورية، وأعمال تطوير الميدان تعد ضمن مشروع متكامل لرفع كفاءة وتطوير كامل المنطقة تشمل ميدان جلال قريطم (دوران الإستاد) والنصب التذكاري المجاور له والمحاور والشوارع المتفرعة منه والمؤدية إليهما بطول ٢.٥ كم بتكلفة ١٧ مليون جنية لرفع كفاءة الإنارة والكهرباء والتشجير والرصف ودهان البلدورات وتوسعة الطريق بالميدان لتحقيق السيولة المرورية ووضع أعمدة ديكورية والإضاءة .

ومنطقة شبرا بدمنهور تشهد الآن العديد من الأعمال منها رصف وتطوير منطقة شجرة الدر والأرض العالية بإجمالي مسطح ٢٥ الف م٢ وبتكلفة ١٥ مليون جنية وكذا رصف عدد من الشوارع خلف النادى الاجتماعي بإجمالي مسطح ١٠ آلاف م٢ وبتكلفه ٤.٥ مليون جنية وتطوير ورصف الشوارع خلف مديرية ومسجد الأوقاف بمسطح ١٥ ألف م٣ وتكلفة ٥ مليون جنية.

كما قام محافظ البحيرة بجولة سيرا على الاقدام تفقد خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الجمهورية والالتزام وانتظام الحركة المرورية بشارع عبد السلام الشاذلي.

رافق اللواء المحافظ خلال الجولة المهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد وكامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور.