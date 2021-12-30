بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعليمات هامة من وزير الأوقاف بشأن خطبة الجمعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه نظرا لظروف الطقس المعلنة من هيئة الأرصاد الجوية يوم الجمعة القادمة 31 ديسمبر 2021، يجب التخفيف على المصليين في خطبة الجمعة القادمة.

وشدد وزير الأوقاف على جميع الأئمة والخطباء مراعاة مقتضى الحال والاقتصاد في الخطبة بأن تكون الخطبتان في حدهما الأقصى عشر دقائق.

كما شدد وزير الأوقاف على عدم تجاوز هذا الوقت بأية حال، مؤكدا على جميع المفتشين وقيادات المديريات بالتأكيد على ذلك ومتابعة التنفيذ، وإحالة أي مخالف إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة ، وإلغاء تصريح أي خطيب يخالف ذلك.

وقال وزير الأوقاف إن المطر الشديد يعد عذرا لمن وجد من المصلين فيه مشقة و صعوبة لحضور الجمعة أو الجماعة، فديننا قائم على اليسر، لا عسر فيه ولا تكلف.

وأكد وزير الأوقاف على الأئمة والعاملين التزام بالمساجد بعملهم، فالرخصة للمصلين وليست للعاملين بالمساجد.



وأعنلت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة القادمة 27 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 31 ديسـمبـر 2021م ، تحت عنوان : "اغتنام الأوقات ومخاطر إضاعتها".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، كما أكدت على ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

من ناحية أخرى، قال وزير الأوقاف إن بيان ثواب تعلم الطب لا يقل عن ثواب تعلم الفقه، والعبرة بأمرين: الأول إخلاص النية لله، والآخر: مدى حاجة المجتمع إلى علم من العلوم، أو صناعة من الصناعات سواء أكان الأمر واجبا كفائيًّا أم ارتقى إلى درجة الواجب العيني.