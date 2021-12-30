إعلان مواعيد فتح باب الترشح وإجراء انتخابات نقابة المهندسين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني محمد محمود، فتح باب الترشح في انتخابات النقيب ومجلس النقابة في الفترة من يوم الأربعاء 12 يناير حتى يوم 26 يناير ٢٠٢٢، وذلك بمقر النقابة العامة وجميع مقرات النقابات الفرعية طوال أيام الأسبوع بدءا من العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء.

وأكدت اللجنة المشرفة أنه سوف تجرى الانتخابات على جميع المراكز النقابية لكافة مستوياتها " نقيب وأعضاء مكملين ورؤساء نقابات فرعية"، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ومجلس الشعب، ممن مضى على انتخابهم أربعة سنوات نفاذ لقانون النقابة رقم ٦٦ لسنة 1974 ولائحة النظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢١٢٢ لسنة ١٩٧٥

و تجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم أربعة سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشعب ممن مضى على انتخابهم أربعة سنوات، يوم الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢

وتجرى انتخابات النقيب العام والأعضاء المكملين يوم الجمعة ٤ مارس.

فيما تجرى جولة الإعادة على منصب النقيب حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، يوم الجمعة 18 مارس 2022

أعلن المهندس عادل درويش، عضو اللجنة، استقالته من اللجنة العليا للانتخابات.