الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إعلان مواعيد فتح باب الترشح وإجراء انتخابات نقابة المهندسين

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني محمد محمود، فتح باب الترشح في انتخابات النقيب ومجلس النقابة في الفترة من يوم الأربعاء 12 يناير حتى يوم 26 يناير ٢٠٢٢، وذلك بمقر النقابة العامة وجميع مقرات النقابات الفرعية طوال أيام الأسبوع بدءا من العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء.

وأكدت اللجنة المشرفة أنه سوف تجرى الانتخابات على جميع المراكز النقابية لكافة مستوياتها " نقيب وأعضاء مكملين ورؤساء نقابات فرعية"، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ومجلس الشعب، ممن مضى على انتخابهم أربعة سنوات نفاذ لقانون النقابة رقم ٦٦ لسنة 1974 ولائحة النظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢١٢٢ لسنة ١٩٧٥
و تجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم أربعة سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشعب ممن مضى على انتخابهم أربعة سنوات، يوم الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢

وتجرى انتخابات النقيب العام  والأعضاء المكملين يوم الجمعة ٤ مارس.

فيما تجرى جولة الإعادة على منصب النقيب حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، يوم الجمعة 18 مارس 2022

أعلن المهندس عادل درويش، عضو اللجنة، استقالته من اللجنة العليا للانتخابات.

IMG-20211229-WA0004
IMG-20211229-WA0004
الانتخابات قانون اللجنة العليا للانتخابات العليا للانتخابات مجلس الشعب اللجنة العليا الرعاية الصحية الجمعية العمومية انتخابات نقابة المهندسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021

ضبط المتهم بتصوير سيدة أثناء ضربها أمام أطفالها فى الوراق

«الغزالة رايقة».. من هو الطفل محمد أسامة الذي أثار الجدل على «فيسبوك»؟

تزوّجت قبل الفيشاوي.. كل شيء عن ندى الكامل

«حلم جميل» يحتفل برأس السنة من الأقصر

كيف يُقدم قانون الطفل ضمانات لحماية الأم العاملة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

صور

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

قرعة البطولة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تعتدى على فلسطينيين اعترضوا على تجريف أراضٍ بالنقب

اجتماع الـ150 دقيقة.. ماذا فعل أبومازن فى منزل وزير الجيش الإسرائيلى؟