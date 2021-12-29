قطر تُعيد فرض الكمامات فى الأماكن العامة اعتبارًا من الجمعة

قررت السلطات القطرية، اليوم الأربعاء، إعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة، وسط ارتفاع قياسي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد قرر مجلس الوزراء القطري اليوم تعديل قراره الصادر بشأن الكمامات ليكون الإلتزام بها في جميع الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة، بعد أن كانت إلزامية فقط في الأماكن المغلقة، مع استثناء الأطفال دون 6 سنوات ومن يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة.

وأقر المجلس استمرار السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات لكن بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75% في الأماكن المفتوحة، و50% في المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة 90% من المشاركين ممن استكملوا جرعات اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) ويلتزم غير المطعمين أو من لم يستكملوا التطعيم بإجراء فحص الفيروس.

وستدخل هذه القرارات حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة، وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع ارتفاع قياسي في حالات الإصابة التي صعدت بأكثر من الضعف خلال أسبوع.

وكانت قطر أعادت في وقت سابق اليوم، 6 دول إلى "القائمة الحمراء"، وذلك بموجب تحديث أعلنته لقوائم الدول ضمن سياسة السفر والعودة، حسب تصنيف خطورة جائحة كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة القطرية، أن التحديث الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم السبت المقبل. وشملت القائمة الحمراء مجددًا، الى جانب الأردن، الإمارات والسعودية ولبنان والسودان والجزائر.

وكانت منظمة الصحة العالمية شبهت في وقت سابق اليوم، سيل الإصابات بالمتحورتين أوميكرون ودلتا من فيروس كورونا بـ"التسونامي"، وحذرت من أنه سيتسبب بانهيار أنظمة الصحة الوطنية، في وقت تسجل العديد من دول العالم أعدادًا قياسية للإصابات بكوفيد جراء المتحورة الشديدة العدوى.