الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطره على حريق في وحده سكنيه بمنطقة مبارك بحي الضواحي | صور

السيطرة على حريق نشب داخل وحدة سكنية بحى الضواحى

موقع الحريق
موقع الحريق

شهدت منطقة مبارك بنطاق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، نشوب حريق هائل في إحدى الوحدات السكنية بالعمارة رقم 9 مدخل رقم أ، وتصاعدت السنة النيران من إحدى الغرف بشكل كبير.

ودفعت قوات الحماية المدنية في بورسعيد بفريق إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، ووصلت القوات لمكان الحريق بعد دقائق من البلاغ. 

وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، الذي اندلع داخل غرفة الصالة بالوحدة السكنية، وذلك قبل أن يمتد إلى باقي الوحدة والوحدات المجاورة. 

وتلقت غرفة عمليات محافظة بورسعيد بلاغًا بنشوب حريق داخل وحدة سكنية، وتابعت مشاركة قوات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الغاز والنجدة وغرفة عمليات الحى، وتم فصل التيار الكهربائي والغاز لعدم امتداد الحريق إلى المناطق المجاورة.

وأكدت الغرفة، أنه تمت السيطرة على الحريق ولم ينتج عنه أى إصابات، ولكن النيران قد التهمت الأثاث المتواجد بغرفة الصالة، وبالمعاينة المبدئية تبين أن سبب اندلاع الحريق حدوث ماس كهربائي داخل الصالة الرئيسية بالشقة. 

تلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحادث وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولي النيابة العامة التحقيق.

 

عمل الحماية المدنية تحقيق مكان محافظ حادث غرفة عمليات التيار الرئيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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