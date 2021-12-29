فرنسا تفرض ارتداء الكمامات فى باريس اعتبارًا من الجمعة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن ارتداء الكمامات في شوارع باريس "إجباري"، اعتبارًا من بعد غدٍ الجمعة.

وأوضحت السلطات المحلية في بيان نقلته “رويترز”، أن "عدم الالتزام بهذه القاعدة سيؤدي إلى غرامة قدرها 135 يورو".

وسجّلت فرنسا الأربعاء أعلى حصيلة إصابات يومية بكوفيد-19 تجاوزت للمرة الأولى عتبة مائتي ألف إصابة خلال 24 ساعة، حسب أرقام كشفها وزير الصحة أوليفييه فيران.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة أوليفييه فيران للمشرعين إن فرنسا تشهد "تسونامي" لعدوى كورونا، يغذيه متحورا "دلتا" و"أوميكرون".

ويُعد ارتداء الأقنعة إلزامي داخل المباني العامة ووسائل النقل العام في جميع أنحاء فرنسا.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أعلن أول أمس الإثنين، أنه لن يتم فرض حظر تجول ليلة رأس السنة الجديدة 2022.

وأشار كاستكس - في مؤتمر صحفي نقلته قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية - إلى أنه اعتبارًا من أمس الثلاثاء، سيتمكن الفرنسيون من تلقي جرعة كورونا التعزيزية، بعد ثلاثة أشهر من التطعيم الكامل.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي: "نحظر الحفلات الموسيقية الدائمة، وسيُحظر استهلاك الأطعمة والمشروبات في جميع دور السينما والمسارح والمنشآت الرياضية ووسائل النقل العام بما يشمل الرحلات الطويلة".

وأضاف كاستكس أن هذه الإجراءات تشمل أيضًا إعادة العمل عن بُعد "كلما أمكن ذلك" بحد أدنى 3 أيام في الأسبوع.

وأشار إلى أنه سيجرى إدخال قواعد جديدة للعزل الذاتي للمرضى ومخالطيهم "بحلول نهاية الأسبوع".