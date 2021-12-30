آخرهن ندى الكامل.. 5 نساء فى حياة الفنان أحمد الفيشاوى

بعد قصة حب دامت 4 أعوام مليئة بالحب والرومانسية، ورغم الإثارة التي كانت تتصدر المواقع من حب كل من ندي الكامل وأحمد الفيشاوي، تفاجئ الجمهور اليوم، بخبر انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن ندى الكامل، وهو الأمر الذي اعتاده الفنان أحمد الفيشاوي على مدار حياته، خاصًة إن ندى الكامل هي الزوجة رقم 6 في حياته.

وشهدت العديد من المهرجانات على حبهم أمام الجميع وعلى الريد كاربت متبادلين القبلات الرومانسية، ونشر الصور عبر السوشيال ميديا، وتبادل الحب بينهما والكومنتات المليئة بالسعادة بينهما.

ويرصد "الدستور" أبرز النساء اللائي دخلن حياة الفنان أحمد الفيشاوي، وتزوجهن وانفصل عنهن، في سياق السطور التالية:

هند الحناوي

في عام 2004، أثارت مهندسة الديكور هند الحناوي، الجدل بسبب القضايا التي رفعتها على الفنان أحمد الفيشاوي، لتثبت نسب ابنتها "لينا" له، وهي المرأة الأولى التي تزوجها الفيشاوي في حياته، وكان تزوجا عرفيًا، لتنتهي باعتراف الفيشاوي بزواجه عرفيًا من "هند" وإثبات نسب الطفلة.

إلا أن "هند" قامت برفع عدد من القضايا التي ما زالت قائمة بالمحاكم، لعل آخرها قضية نفقة ليتحمل "الفيشاوي" تكاليف مصاريف ابنته أثناء إقامتها برفقة والدتها بالعاصمة البريطانية لندن.

وسام عاطف

تزوج الفنان أحمد الفيشاوي، للمرة الثانية عام 2007، من فتاة خارج الوسط الفني تدعى وسام عاطف عطية، إلا أن زواجهما لم يدم سوى شهرين فقط.

دنيس ولمان

تعرف الفنان أحمد الفيشاوي على فتاة تدعى دنيس ولمان، وسرعان ما نشأت بينهما قصة حب انتهت بالزواج، ولكن سرعان ما انفصلا، وأكد "الفيشاوي" أنه لا يعلم عنها أي شيء عقب انفصالهما.

رولا الدبس

الإعلامية اللبنانية رولا الدبس، كانت الزوجة الرابعة في حياة الفيشاوي، حيث أعلنا زواجهما عام 2012، ولكن لم يستمر هذا الزواج طويلًا.

الزوجة الخامسة

في حياة الفيشاوي، زيجة خامسة غير معلنة، على الرغم من تصريحه في أحد الحوارات التليفزيونية أنه تزوج 5 مرات، وهذا ما دفع البعض للقول إن الزيجة الخامسة كانت "سرية"، وكانت فتاة تدعى "ليلى" انتشرت صورها مع "الفيشاوي"، عقب طلاقه لـ "رولا"، لذا تكهن الجمهور بأن هذه هي الزوجة الخامسة السرية التي رفض "الفيشاوي" الإعلان عنها.