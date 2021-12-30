منها «فقدان الشغف».. علامات تدل أنك بحاجة إلى استشارة زواج

ربما ضغوط هذا العام، والوباءقد غيرت الأمور، قد تجد نفسك تتجادل أكثر، أو تكافح مع الغيرة أو تصارع النقد المستمر، أو ربما بدأ إرهاق نهاية العام، وجعلك تفكر في الأشياء التي تحتاج إلى التغيير في زواجك لعام 2022

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية إصلاح الأمور بنفسك، فقد حان الوقت لطلب المساعدة في شكل استشارات الزواج.

وجمع موقع “مترو” بعض العلامات الرئيسية التي تشير إلى أنه قد حان الوقت للتحدث إلى أحد المحترفين

المحادثة بينكما صعبة أو متوترة

تشرح المستشارة هيلاري سيمز، أنه إذا وجدت أنه من الصعب جدًا إجراء محادثة عندما يكون الأمر بينكما فقط، فقد يكون الوقت قد حان للحصول على المساعدة، ربما تفضل أن تلتقط هاتفك وتنظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من التحدث إلى شريك.

لم تعد مهتمًا بنفس الأشياء

مثال آخر على الوقت الذي قد يكون فيه وقت الحصول على مساعدة احترافية هو إذا لاحظت أنه لم يعد لديك سوى القليل من القواسم المشتركة.

تقول هيلاري: إنه "يمكن أن يحدث هذا بعد أن يكبر الأطفال ويتقدمون وتجد صعوبة في العثور على شيء للقيام به يستمتع به كلاكما، عندما يكون لديك أطفال، ستذهب للقيام بالأشياء معًا بسبب الأطفال، ولكن الآن هناك فقط أنتما الاثنان، قد لا يكون هناك متعة في القيام بهذه الأنشطة

تفضل الخروج مع أصدقائك بدلاً من شريك حياتك

تضيف هيلاري: "قد يكون الأمر أنك تتخذ الترتيبات للخروج مع صديقك وعندما يسأل شريكك عما إذا كنت تريد الخروج تقول أنك متعب جدًا "وأنك خرجت بالفعل هذا الأسبوع ".

تجد عذرًا للابتعاد عن المنزل

إذا وجدت نفسك لا ترغب في العودة إلى المنزل وقضاء بعض الوقت معًا، فهذه علامة حمراء أخرى، تضيف هيلاري: "ربما تقضي وقتًا في التجول في المتاجر بعد الانتهاء من التسوق، فقط للابتعاد عن المنزل، أو تجد بأنك لاتستمع بالوجود في المنزل، بدلاً من ذلك، قد تجد نفسك تعرض مساعدة الأصدقاء على فعل الأشياء بدلاً من العودة إلى المنزل.

هل الاستشارة الزوجية مهمة؟



إذا كنت تتساءل عما إذا كانت الاستشارة الزوجية يمكنها حقًا تحسين الأمور، يبدو أن الأبحاث السابقة تظهر أنه يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي حقيقي، نظرت دراسة أجريت عام 2017 ووجدت أنه فعال بشكل عام، مع تحسن العلاقات حتى بعد 18 شهرًا من العلاج.