رغم الانفصال.. «الفيشاوي» يتحفظ بـ«الكامل» في متابعات «انستجرام»

بعد قصة حب دامت امتدت لـ4 أعوام، والإثارة التي كانت تتصدر المواقع من حب كل من ندي الكامل وأحمد الفيشاوي، تفاجئ الجمهور اليوم، بخبر انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن ندى الكامل.

وشهدت العديد من المهرجانات على حبهم أمام الجميع وعلى الريد كاربت متبادلين القبلات الرومانسية، ونشر الصور عبر السوشيال ميديا، وتبادل الحب بينهم والكومنتات المليئة بالسعادة بينهم.

تجاهل الفنان أحمد الفيشاوي، زوجته السابقة ندى الكامل، وشارك جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" صورًا له أثناء مِرانه في أرض الملعب على رياضة الملاكمة.

وكتب الفنان أحمد الفيشاوي على الصور التي جمعته بعددٍ من أصدقائه:"الفريق جميعه في مود الوحش"، متجاهلًا التعليق على انفصاله عن زوجته السابقة ندى الكامل، إلا أنه لا زال يحتفظ بالصور التي جمعته بها، ولا زالت في قائمة المتابعة الخاصة به.

انفصال ندى الكامل عن أحمد الفيشاوي

وكتبت ندى الكامل "من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا".

واستكملت: "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا لقد عشت معك اربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس.. وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة.. ولكن.. وإحقاقا للحق.. لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه معا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

وأضافت: "اللهم فرحة لا حزن بعدها...اللهم ابدل خوفي طمأنينة ...وكرامة وحرية لا قيد يمنعها .. وعزة نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها ..واعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب..إنها خطوطي الحمراء يا صديقي".