آخرهم أحمد الفيشاوي وندى الكامل.. أشهر حالات انفصال الفنانين في 2021

لم يكن طلاق أحمد الفيشاوي من ندى الكامل، أول نماذج الطلاق المفاجئ بعد قصة حب دامت ٤ سنوات، وفي هذا الصدد شهدت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حالة من الإثارة عقب خبر انفصال كل من الفنانة شيرين عبد الوهاب والمطرب حسام حبيب، ويسبقهم طلاق أسما شريف منير، ومحمود حجازي، وشيماء سيف، وغادة عادل والمخرج مجدي الهواري.

وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز حالات انفصال الفنانين خلال 2021.

انفصال الفيشاوي عن ندى الكامل

أثار الجدل حول مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر انفصال كلا من ندى الكامل وأحمد الفيشاوي بعد قصة حب دامت ٤ أعوام مليء بالرومانسية والحب بيهم.

حيث نشرت ندى الكامل عبر صفحتها عبر إنستجرام قائلا: "من امرأه قلبها هلك وانطفئ ..اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري...وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا..سأفتقدك كصديق كثيرا ".

وتابعت "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح. ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس...واتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة ...ولكن...واحقاقا للحق ...لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل واكثر ...سوف احبك دائما يا صديقي واتمني أن تكمل ما بدأناه سويا..وأن تنتبه لنفسك كثيرا..لقد كنت أمانة ارسلها الله لي..ولم اقصر يوما او تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

في الأوان الأخيرة أثارة الفنانة شرين الجدل فور انفصالها عن حسام حبيب، وما تم نشرة من تسريبات وتسجيل عائلي أثار الوسط الفني مما دفع ال كثير بالتعليق علي هذه الحالة من الطلاق وخصوصا بعدما قامت بحلاقة شعرها علي الزيرو.

انفصال أسما شريف منير ومحمود حجازى

كما كشفت أسما شريف منير عن انفصالها بشكل رسمى من محمود حجازى من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.



وكتبت أسما: "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".



وتابعت أسما: "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان فى بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

انفصال شيماء سيف عن زوجها

كشف الفنانة شيماء سيف عبر استوري إنستجرام على حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات القصيرة، رسالة غير واضحة.



حيث كتبت شيماء سيف قائلة: “كل شىء نصيب الحمد الله على كل حال ” .



حيث ألغت شيماء سيف متابعة زوجها على موقع تبادل الصور " انستجرام" حيث ألغي كارتر هو الآخر متابعتها، بالإضافة إلي حذف شيماء سيف للصور التي شاركتها لزوجها، لكنه لم يحذف أي صور من حسابة.

انفصال غادة عادل ومجدي الهواري

ظهرت الفنانة غادة عادل في برنامج سهرانين مع الفنان أمير كرارة، وبينت سبب الانفصال، وقالت بعد مرور مدة طويلة على زواجهم، وإنجاب خمس أطفال، نشب بينهم عدة خلافات، مما أدى إلى الطلاق والحفاظ على الاحترام بينهم، حيث أن الفنانة غادة عادل مازالت تحافظ على علاقة الاحترام بينها وبين المخرج مجدي الهواري والد أبنائها، معلقة: "مجدي كان يخاف علي".