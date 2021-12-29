ندى الكامل تحذف صورًا تجمعها بـ أحمد الفيشاوى وتغير خصوصية «إنستجرام»

غيرت ندى الكامل خصوصية صفحتها الخاصة على موقع الصور "إنستجرام" وأتيح للجمهور العام، بعد أن كان خاصًا، كما حذفت الصور التي تجمعها بالفنان أحمد الفيشاوي.

يذكر أن ندى الكامل أعلنت عن انفصالها عن الفنان أحمد الفيشاوي، بعد سنوات من الزواج، فضلًا عن الحب الذي حرص الثنائي على إعلانه دائمًا أمام الجمهور.

وكتبت ندى الكامل "من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا".

واستكملت: "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح، ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس، وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة، ولكن، وإحقاقا للحق، لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف اأحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه معا، وأن تنتبه لنفسك كثيرا، لقد كنت أمانة أرسلها الله لي، ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

وأضافت: "اللهم فرحة لا حزن بعدها، اللهم ابدل خوفي طمأنينة، وكرامة وحرية لا قيد يمنعها، وعزة نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها، وأعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب، إنها خطوطي الحمراء يا صديقي".

شارك الفنان أحمد الفيشاوي مؤخرًا في فيلم ريتسا الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية، ويجمعه الفيلم بعدد من النجوم أبرزهم، أمير المصري، مي الغيطي، عائشة بن أحمد، محمود حميدة، وغيرهم من الفنانين، والعمل للمؤلف معتز فتيحة، والمخرج أحمد يسري.